“Türkiye’den aşı gelecekti, ne oldu?” diye soran Özyiğit, kronik hastalığı olanlara öncelik verilmesini ancak 12’nci sınıf öğretmenlerinin de aşılanması gerektiğini ifade etti.

Bugün EL-SEN’in eylemi, TIP-İŞ ile Sivil Havacılık’ta örgütlü sendikaları grevde olduğunu ve Perşembe günü ise sendikaların ülke genelinde grev yaparak Meclis önünde de eyleme gideceğini hatırlatan Özyiğit, bir şeylerin ters gittiğini ve ülkenin iyi yönetilmediğini savundu.

Türkiye ile imzalanan ekonomik protokolün “torbalarla para gelecekmiş gibi” yansıtıldığını ifade eden Özyiğit, “Bakan Merkez Bankası’ndan avans alıyor. Fiyatlar katlanıyor, sizler hayat pahalılığı ödeneğini dondurmakla meşgulsünüz. Bu nasıl bir anlayıştır?” diye sordu.

“Türkiye’den para gelecek mi?” sorusunu da yönelten Özyiğit, hükümeti örgütler ve muhalefetle görüşerek ortak akılla hareket etmeye çağırdı.