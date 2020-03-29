Türkiye’den Barış Kartalı ile Kıbrıs’ın batısında dikkat çeken gözlem uçuşu

Türk Hava Kuvvetleri (THK) envanterinde bulunan Boeing E-7T tipi gözlem uçağı, dün Kıbrıs’ın batısında dikkat çeken gözlem gerçekleştirdi.

Türk Hava Kuvvetleri tarafından da kullanılan, Boeing 737 uçaklarına takılan özel radar sistemi ile Havadan İhbar Kontrol (HİK) platformu haline getirilen E-7 uçakları kullanılıyor.

Kaynak : Kıbrıs Postası