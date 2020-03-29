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Türkiye’den Barış Kartalı ile Kıbrıs’ın batısında dikkat çeken gözlem uçuşu

Türkiye Kıbrıs’ın batısında Barış Kartalı diye nitelendirilen gözlem uçağı ile uçuş gerçekleştirdi.

29 Mart 2020 Pazar 16:19
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Türkiye’den Barış Kartalı ile Kıbrıs’ın batısında dikkat çeken gözlem uçuşu

Türk Hava Kuvvetleri (THK) envanterinde bulunan Boeing E-7T tipi gözlem uçağı, dün Kıbrıs’ın batısında dikkat çeken gözlem gerçekleştirdi.

Türk Hava Kuvvetleri tarafından da kullanılan, Boeing 737 uçaklarına takılan özel radar sistemi ile Havadan İhbar Kontrol (HİK) platformu haline getirilen E-7 uçakları kullanılıyor.

Kaynak : Kıbrıs Postası

Anahtar Kelimeler:
Barış KartalıKıbrısTürk Hava Kuvvetleri
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Freedom 2020-03-29 16:21:53

Böyle bir dönemde sizin derdinize sıçayım. Yerin dibine batsın ölüm saçan, kan akıtan, insanları katleden tüm savaş uçaklarınız, tanklarınız, silahlarınız..........

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Sert 2020-03-29 16:47:52 @Freedom

Senin a.a gerizekali salak

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