Türkiye’den Barış Kartalı ile Kıbrıs’ın batısında dikkat çeken gözlem uçuşu

Türk Hava Kuvvetleri (THK) envanterinde bulunan Boeing E-7T tipi gözlem uçağı, dün Kıbrıs’ın batısında dikkat çeken gözlem gerçekleştirdi.
Türk Hava Kuvvetleri tarafından da kullanılan, Boeing 737 uçaklarına takılan özel radar sistemi ile Havadan İhbar Kontrol (HİK) platformu haline getirilen E-7 uçakları kullanılıyor.
Kaynak : Kıbrıs Postası
Böyle bir dönemde sizin derdinize sıçayım. Yerin dibine batsın ölüm saçan, kan akıtan, insanları katleden tüm savaş uçaklarınız, tanklarınız, silahlarınız..........
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