“Türkiye’den bize hükümet kurmamız için telkin geldi”

Halkın Partisi Başkanı Kudret Özersay Kuzey Kıbrıs Tv’de gazeteci Ulaş Barış’ın sorularını yanıtladı.

Sine-i millet kararını değerlendiren Özersay, “sıra dışı bir duruma sıra dışı bir tepki vermek gerekir” diyerek son dönemde yaşanılan sıkıntıları paylaştı.

Ünal Üstel hükümetinin meşru olmadığını savunan Özersay, kendilerinin de yaşadığı bir dönemden kesitler paylaştı.

“Bize Türkiye’den Ersan Saner ile hükümet kurmamız telkin edildi. Ama partide meşruiyeti olmayan bir isim yarın başbakan olduğunda vekilini nasıl kontrol edecek diye düşündük ve gördük ki bu tahminlerimiz doğru çıktı” diyen Özersay, şöyle devam etti:

“ Kabul etmedik.. 3 vekil istifa ettirildi”

“Hükümeti kurmayı kabul etmediğimiz için 3 vekil istifa ettirildi. 0 iki istifa neden yaptırıldı? Kurmadığımız hükümeti kurdurmak için yaptırıldı ve o hükümet kuruldu, Ersan Bey başbakan oldu. Ersan beyin Başbakan olması isteniyordu Türkiye tarafından. Ama kendi partisinin ve halkın istemesiyle oluşacak hükümettir meşru olan.”

“Türkiye’nin istediği isimler Başbakan oldu.. Sonu fiyasko”

Özersay, “Türkiye’nin istediği kişi Başbakan yapıldı. İşte örnekleri İrsen Bey, ya da Ersan Saner. Ne yapabildiler. Fiyasko ile bitti. Halkın ve partilerin istediği meşru kişilerin o makamlara gelmesi ve iyi ilişkilerle ülke yönetilmelidir” dedi.

Kaynak: Ses Kıbrıs