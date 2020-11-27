Türkiye’den gelecek narenciye kesim ekipleri karantinada kalacak

Türkiye’den gelecek narenciye kesim ekiplerinin ya yatı evlerinde ya da yurtlarda karantinada kalacakları açıklandı.
Ülkeye gelecek yaklaşık bin 200 işçiyle ilgili sürecin önümüzdeki hafta netleşmesi bekleniyor.
Türkiye’den gelecek narenciye kesim ekiplerinin ya yatı evlerinde ya da yurtlarda karantinada kalacakları açıklandı.
Türkiye’den gelecek narenciye kesim ekiplerinin ya yatı evlerinde ya da yurtlarda karantinada kalacakları açıklandı.
Ülkeye gelecek yaklaşık bin 200 işçiyle ilgili sürecin önümüzdeki hafta netleşmesi bekleniyor.