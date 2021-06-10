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Türkiye’den Gelen Heyet Girne Belediyesi’ni Ziyaret Etti

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Türkiye Belediyeler Birliği arasında imzalanan protokol çerçevesinde Sosyal ve Kültürel alanlarda işbirliğini artırmak amacıyla ülkemize Türkiye’de bulunan belediyelerden uzman bir heyet geldi.

10 Haziran 2021 Perşembe 14:16
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Türkiye’den Gelen Heyet Girne Belediyesi’ni Ziyaret Etti

Gelen heyetler içerisinde Türkiye Belediyeler Birliği Proje ve Finans uzmanlarının dışında Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Esenler Belediyesi’nden misafirler olduğu bilgisi aktarıldı.
Gelen heyet arasında bulunan Esenler Belediyesi’nden Aile ve Sosyal İşler Koordinatörü Sevilay Acar, Türkiye Belediyeler Birliği Proje ve Finans Uzmanı Bengisu Uğurlu ve Türkiye Belediyeler Birliği Proje ve Finans Uzmanı Ali Esener Esenboğa Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’ye nezaket ziyaretinde bulundu. Girne Belediyesi binasında gerçekleşen toplantıyla gelen heyet arasında bilgi alışverişinde bulunuldu. Başkan Güngördü ve belediyenin yetkilileri ile görüşen uzmanlar daha sonra Girne Belediyesi’nin Sosyal İşler ile ilgili yaptığı uygulamalar hakkında yerinde incelemelerde bulundu.
Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Türkiye Belediyeler Birliği arasında imzalanan protokol çerçevesinde Sosyal ve Kültürel alanlarda işbirliğini artırmak amacıyla ülkemize Türkiye’den gelen heyetten memnuniyet duyduklarını dile getirirken, işbirliklerinin gelişerek devam etmesini temenni etti. Güngördü, gelen heyete Esenler Belediye Başkanı’na götürülmek üzere hediyeler takdim ederek teşekkürlerini iletti.

Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Türk Belediyeler BirliğiTürkiye Belediyeler BirliğiGirne Belediyesi
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