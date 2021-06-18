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Türkiye'den Gelen Koronavirüs Aşı Sayısı 240 Bin Doza Ulaştı

Sağlık Bakanlığı, dün akşam ambulans uçakla 50 bin doz aşının ülkeye geldiğini açıkladı.

18 Haziran 2021 Cuma 09:29
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Türkiye'den Gelen Koronavirüs Aşı Sayısı 240 Bin Doza Ulaştı

Sağlık Bakanlığı’ndan alınan bilgiye göre, Sağlık Bakanı Ünal Üstel’in, Ankara temaslarını tamamlayarak adaya dönmesinin ardından, TC Sağlık Bakanlığı tarafından ambulans uçakla ilk etapta 26 bin doz, ardından ikinci bir ambulans uçakla 24 bin doz Sinovac aşısı KKTC’ye geldi.

Son sevkiyatla birlikte Türkiye'den gelen koronavirüs aşı sayısı 240 bin doza ulaştı.

KKTC’ye AB’den de 24 bin 700 doz AstraZeneca, 21 bin tek doz Johnson & Johnson, 10 bin 350 doz Pfizer/BioNTech olmak üzere toplam 56 bin 50 doz aşı gelmiş durumda.

Son gelen aşıların yapılmasıyla birlikte KKTC’de toplam aşılanan kişi sayısı 170 bin 525'e ulaşabilecek.

Açıklamada, ileriki günlerde TC'den aşı sevkiyatının devam edeceği belirtildi.

Son Güncelleme: 18.06.2021 16:24
Anahtar Kelimeler:
Koronavirüs AşıKoronavirüsCoronavirüs
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