Türkiye’den gelen tarım uzmanları Bakan Oğuz’u ziyaret etti

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ziyarette, "KKTC Koşullarına Uygun Arpa Genotiplerinin Geliştirilmesi, Yetiştiriciliği ve Kademeli Tohumluk Üretimi Sisteminin Oluşturulması" projesi ve Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nün Türkmenköy ve Güzelyurt istasyonlarına kurdukları denemeler ile ilgili Bakan Oğuz bilgilendirildi.

Tohumluk Üretimi Sisteminin Oluşturulması Projesi kapsamında Beşparmak ve Reşatbey çeşitlerini geliştiren uzmanlar, “yakın gelecekte ülke adına yeni ümit vaat eden, ülke iklimine uygun, yüksek verimli arpa çeşitlerinin de ülke tarımına kazandırılacağını” ifade ettiler.

Uzmanlar ayrıca, tohumluk üretim kapasitesinin artırılması ve münavebeli ekim sisteminin ülkede yaygınlaştırılması konusunda Bakan Oğuz’la fikir alışverişinde bulundu.