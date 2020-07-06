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Türkiye’den gelişler PCR ile devam edecek

Pilli, Türkiye’den gelen tüm yolcuların PCR testi yaptıracaklarını, bu uygulamanın devam ettiğini, aksi halde zaten uçağa binemeyeceklerini ifade etti.

06 Temmuz 2020 Pazartesi 14:19
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Türkiye’den gelişler PCR ile devam edecek

Mecliste konuşan Sağlık Bakanı Ali Pilli, bir soru üzerine Türkiye’den gelen tüm yolcuların PCR testi yaptıracaklarını, bu uygulamanın devam ettiğini, aksi halde zaten uçağa binemeyeceklerini ifade etti.

KIBRIS POSTASI

Anahtar Kelimeler:
Ali PilliKoronavirüsKarantinaPCR Testi
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