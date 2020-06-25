Başbakan Ersin Tatar, 1 Temmuz’dan itibaren Türkiye’den gelişlerde ‘çifte test’ yapılacağını belirterek bunun Bakanlar Kurulu kararı olduğunu söyledi.
Başbakan Tatar, son 72 saatte Türkiye’de test yaparak gelecekler olanların bir test de KKTC’ye gelince yapacaklarını belirtti. Tatar, mecliste yaptığı konuşmada, "bunu yapabilecek kapasitemiz vardır, sonra da izleme sürecine alacağız, böyle yöneteceğiz” dedi.
elbet kapıların açılması lazımdır tüm dünya bağışıklanacak biz kapalı mı yaşayacağız da üretemeyiz bile. bu karar alındıysa bir prosedür belirlenmiştir açıklanacaktır. sadece de boş yorum yaparsınız bir gram yarar yok.
Sanıyo musun ki kıbrısa akın olucak günde kalkan uçak sayısı 3 olucak kıbrısa ve doluda olmuycak güney tarafı testsiz alıyor artık farkında değil misin köstek olmayın destek olun normalleşme sürecine bütün dünya geçiyor 1 ay daha 2 ay daha kapalı kalsn kıbrıs eee virüs biticek mi sanıyosunuz
Nerede tutacaklar onca milleti, ufacık Ercan da mı?
Hallederler biraz sakin olmak lazım ömür boyu kapalı yaşanmaz halkta bir zahmet maske taksın normal hayatını yaşasın maske ile eve kapanmak psikolojiyi de etkiler ekonomi kadarBeğen (5) Beğenmedim! (1)
iki test care ise ingilteredeki kibrisli turklere de uygulanmali sonucta ingilterede virus vakalari trkiyedekinden cok daha az
Derdiniz para sizin , tr de test yaptırdıktan sonra birde orda test yaptırmanın ne anlamı var oldu olacak çip takın öyle gezelim adanızda. tr düşmanlıgından başka bişey değil.. rum tarafına da kapatın o zaman kapılarınızı
kıbrıs da test sonucu ne kadar sürede çıkıyor? sadece 2 gün kalacağım
2 gün :)Beğen (2) Beğenmedim! (0)
Virüs kapanlar Tatar'ı dava etsin..Çünkü sebep o olacak..
haklısın. hemde çok. virüs lü ile aynı ortamda virüs kaparsa gelenler, ne önceki testin, ne gelişteki testin bi anlamı olmaz. bir boku da yapamayık be bayım bu adada bir boku. kaçalım batsın bu ada suya girsin çıksın. başka türlü olmazBeğen (0) Beğenmedim! (0)
YA ALLAH AŞKINA nasıl bır açıklama nasıl bir aydınlatma şeklidir bu NE YAPACAKSINIZ EVİMİZDE Mİ KALACAGIZ YOKSA KARANTİNA MI OLACAK NE YAPIYORSUNUZ INSANLARA ANLATIN GÜZELCE BEN BÖYLE BIRSEY GÖRMEDİM YAAA
Belli degil. Hem salgin gunden gune degisiyor hem de alninan onlemler . Gayet dogal bir durum yani.Beğen (0) Beğenmedim! (0)