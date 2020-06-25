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Türkiye’den gelişlerde ‘çifte test’

Başbakan Ersin Tatar, 1 Temmuz’dan itibaren Türkiye’den gelişlerde ‘çifte test’ yapılacağını belirti.

25 Haziran 2020 Perşembe 13:34
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Türkiye’den gelişlerde ‘çifte test’

Başbakan Ersin Tatar, 1 Temmuz’dan itibaren Türkiye’den gelişlerde ‘çifte test’ yapılacağını belirterek bunun Bakanlar Kurulu kararı olduğunu söyledi.

Başbakan Tatar, son 72 saatte Türkiye’de test yaparak gelecekler olanların  bir test de KKTC’ye gelince yapacaklarını belirtti. Tatar, mecliste yaptığı konuşmada, "bunu yapabilecek kapasitemiz vardır, sonra da izleme sürecine alacağız, böyle yöneteceğiz” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Ersin TatarPCR TestiKoronavirüsCoronavirüs
Yorumlar
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halkın sesi 2020-06-25 14:07:02

elbet kapıların açılması lazımdır tüm dünya bağışıklanacak biz kapalı mı yaşayacağız da üretemeyiz bile. bu karar alındıysa bir prosedür belirlenmiştir açıklanacaktır. sadece de boş yorum yaparsınız bir gram yarar yok.

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Pcr isimli yorum atan kişi 2020-06-25 14:10:15

Sanıyo musun ki kıbrısa akın olucak günde kalkan uçak sayısı 3 olucak kıbrısa ve doluda olmuycak güney tarafı testsiz alıyor artık farkında değil misin köstek olmayın destek olun normalleşme sürecine bütün dünya geçiyor 1 ay daha 2 ay daha kapalı kalsn kıbrıs eee virüs biticek mi sanıyosunuz

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PCR 2020-06-25 13:41:10

Nerede tutacaklar onca milleti, ufacık Ercan da mı?

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Murat 2020-06-25 13:48:38 @PCR

Hallederler biraz sakin olmak lazım ömür boyu kapalı yaşanmaz halkta bir zahmet maske taksın normal hayatını yaşasın maske ile eve kapanmak psikolojiyi de etkiler ekonomi kadar

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londra 2020-06-25 14:41:54

iki test care ise ingilteredeki kibrisli turklere de uygulanmali sonucta ingilterede virus vakalari trkiyedekinden cok daha az

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Ela 2020-06-25 14:58:56

Derdiniz para sizin , tr de test yaptırdıktan sonra birde orda test yaptırmanın ne anlamı var oldu olacak çip takın öyle gezelim adanızda. tr düşmanlıgından başka bişey değil.. rum tarafına da kapatın o zaman kapılarınızı

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serkan 2020-06-25 13:45:23

kıbrıs da test sonucu ne kadar sürede çıkıyor? sadece 2 gün kalacağım

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Realist 2020-06-25 13:49:52 @serkan

2 gün :)

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yurttaş 2020-06-25 14:23:31

Virüs kapanlar Tatar'ı dava etsin..Çünkü sebep o olacak..

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yes 2020-06-25 15:24:02 @yurttaş

haklısın. hemde çok. virüs lü ile aynı ortamda virüs kaparsa gelenler, ne önceki testin, ne gelişteki testin bi anlamı olmaz. bir boku da yapamayık be bayım bu adada bir boku. kaçalım batsın bu ada suya girsin çıksın. başka türlü olmaz

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Seda 2020-06-25 14:54:03

YA ALLAH AŞKINA nasıl bır açıklama nasıl bir aydınlatma şeklidir bu NE YAPACAKSINIZ EVİMİZDE Mİ KALACAGIZ YOKSA KARANTİNA MI OLACAK NE YAPIYORSUNUZ INSANLARA ANLATIN GÜZELCE BEN BÖYLE BIRSEY GÖRMEDİM YAAA

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Ahmed 2020-06-25 16:17:10 @Seda

Belli degil. Hem salgin gunden gune degisiyor hem de alninan onlemler . Gayet dogal bir durum yani.

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