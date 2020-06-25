Başbakan Ersin Tatar, 1 Temmuz’dan itibaren Türkiye’den gelişlerde ‘çifte test’ yapılacağını belirterek bunun Bakanlar Kurulu kararı olduğunu söyledi.

Başbakan Tatar, son 72 saatte Türkiye’de test yaparak gelecekler olanların bir test de KKTC’ye gelince yapacaklarını belirtti. Tatar, mecliste yaptığı konuşmada, "bunu yapabilecek kapasitemiz vardır, sonra da izleme sürecine alacağız, böyle yöneteceğiz” dedi.