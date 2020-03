Türkiye’den ithal ete onay

Bakanlar Kurulu ithal ete izin verdi. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre Türkiye Cumhuriyeti’nden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne ithal et gelebilecek.

Resmi Gazete’de yayımlanan kararda, şu ifadelere yer verildi:

“Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, tüketicilerin uygun fiyatlarla kırmızı ete erişimini sağlayarak kişi başına tüketim miktarını artırmak amacıyla, karkas et ithal, alım ve satıma ilişkin aşağıdaki kararı aldı:

1- 32/1992 sayılı Toprak Ürünleri Kurumu (Kuruluş, Görev ve Yetkileri) Yasası'nın 5'inci maddesinin (12)'nci fıkrası uyarınca, Toprak Ürünleri Kurumu’nun, karkas et ithal, alım ve satımı hususlarında görevlendirilmesi,

2- Toprak Ürünleri Kurumu'nun bu görevi, sınıf, cins ve miktar yönleriyle Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığının olur ve uygunluğunu aldıktan sonra, T.C. Tarım Kredi Kooperatifleri ile iştiraklerinden ve/veya T.C. Et ve Süt Kurumundan gerçekleştirmesi”