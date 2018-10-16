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Türkiye’den kaçtı! KKTC'de yakalandı...

16 Ekim 2018 Salı 17:01
Türkiye’den kaçtı! KKTC'de yakalandı...

(Kamalı Haber) - Türkiye’de işlediği suçlardan hapislik kararı olan Emrah Bayındır Girne’de yakalandı. Başka suçlardan askıda davaları olduğunu bildiği halde yargılanmadan Türkiye’den kaçarak 2016 yılında KKTC’ye giriş yapan Emrah Bayındır’ın, ülkede kaçak olarak kaldığı tespit edildi.

Yapılan sorgulamada, 24 Aralık 2016 tarihinde turist vizesi ile ülkeye giriş yaptığını ve bir buçuk senedir ülkede kaçak olarak kaldığını itiraf eden zanlı dün Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Yargıç Meltem Dündar huzurunda görüşülen davada, Başsavcılık adına Savcı Emine Taşkın, zanlı aleyhindeki olguları mahkemeye aktardı. Taşkın, Bayındır’ın ülkede yasal statüsü olmadığına dikkati çekerek, 2016 yılında adaya ilk kez giriş yaptığını belirtti. Zanlının avukatı ise, müvekkilinin gerekli işlemleri yapabilmesi için uygun bir teminatla serbest bırakılması talebinde bulundu. Savcı Emine Taşkın, zanlının ülkede yasal bir bağı olmadığını ve vizesinin bittiği halde ülkede gayrı yasal kalmaya devam ettiğine dikkati çekerek tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar, zanlının davasının kararını dinlenmek üzere 23 Ekim tarihine erteleyerek zanlı Emrah Bayındır’ın tutuklu yargılanmasına karar verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Emrah BayındırTürkiyeHaberKKTC
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