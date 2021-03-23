“Türkiye’den para gelince rahatlama olacak”

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Türkiye ile imzalanan Mali ve İktisadi İşbirliği Protokolü kapsamında ay sonuna kadar Türkiye’den bütçeye katkı yapılmasının beklendiğine dikkat çekerek, “Türkiye’den hibe ve kredi gelince rahatlama olacak ve borçlanılmayacak. Borcun faizi de bütçeye bütçe açığı olarak yansıyor” diye konuştu.

Şubattaki ödemeler için 113 milyon TL borçlanıldığına işaret eden Dursun Oğuz, “Maliye Bakanlığının birçok mükellefiyeti var, sadece maaş için borçlanılmadı” dedi.

Gelir gider dengesinin kurulamadığı için ek kaynağa ihtiyaçları olduğunu anlatan Oğuz, sosyal sigorta primleri, sağlık harcamaları, taşımacılar, burslarla ve elektrik desteğiyle ilgili mükellefiyetleri olduğunu söyledi.

Buunları ödeyebilmek için borçlanmak ve Türkiye’den para almak durumunda olduklarını kaydeden Oğuz, mayıstan itibaren gelirle giderin dengeleneceğini vurguladı.

Dursun Oğuz, Haber Kıbrıs Web TV’de yayınlanan “Markaj” programına katılarak, Ali Baturay’ın sorularını yanıtladı.

Türkiye ile imzalanan Mali ve İktisadi İşbirliği protokolü kapsamında ay sonuna kadar Türkiye’den bütçeye katkı yapmasının beklendiğine dikkat çeken Oğuz, “Türkiye’den hibe ve kredi gelince rahatlama olacak ve borçlanılmayacak. Borcun faizi de bütçeye bütçe açığı olarak yansıyor” diye konuştu.

(HABER KIBRIS)