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Türkiye’den Teknik Heyet Geliyor

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Türkiye Belediyeler Birliği arasında 11 Şubat’ta Lefkoşa’da imzalanan protokolün ardından yürütülen çalışmalar kapsamında Türkiye’den teknik heyet geliyor.

08 Haziran 2021 Salı 14:14
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Türkiye’den Teknik Heyet Geliyor

Belediyeler Birliği’nden verilen bilgiye göre, protokole istinaden, TC Cumhurbaşkanı Yardımcılığı KKTC İşleri Koordinatörlüğü, belediyelerin mesleki ve teknik eğitim kursları uzmanları ve Türkiye Belediyeler Birliği’nden bir heyet, teknik incelemelerde bulunmak üzere bugün KKTC’ye geliyor. 
Alan ziyaretleri çerçevesinde belediyelere ziyaretler gerçekleştirecek olan heyet, 12 Haziran’a kadar bulguları değerlendirecek, yol haritasının hazırlanmasının ardından adadan ayrılacak. 

Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Türk Belediyeler BirliğiTürkiye Belediyeler BirliğiTeknik Heyet
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