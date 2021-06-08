Türkiye’den Teknik Heyet Geliyor

Belediyeler Birliği’nden verilen bilgiye göre, protokole istinaden, TC Cumhurbaşkanı Yardımcılığı KKTC İşleri Koordinatörlüğü, belediyelerin mesleki ve teknik eğitim kursları uzmanları ve Türkiye Belediyeler Birliği’nden bir heyet, teknik incelemelerde bulunmak üzere bugün KKTC’ye geliyor.

Alan ziyaretleri çerçevesinde belediyelere ziyaretler gerçekleştirecek olan heyet, 12 Haziran’a kadar bulguları değerlendirecek, yol haritasının hazırlanmasının ardından adadan ayrılacak.