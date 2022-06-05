Künye
Kıbrıs 25
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Aracın önünü kesti, tabanca doğrulttu!
Aracın önünü kesti, tabanca doğrulttu!
Kendi evini soydu!
Kendi evini soydu!
6 Yıl Sonra Tutuklandı
6 Yıl Sonra Tutuklandı
Ölümlü kazada mahkemeden yeni gelişme!
Ölümlü kazada mahkemeden yeni gelişme!
Kuyumcuyu kurşunladı; tutuksuz yargılanacak
Kuyumcuyu kurşunladı; tutuksuz yargılanacak

Türkiye’den yangın söndürme helikopteri geldi

Türkiye'den görevlendirilen yangın helikopteri Orman Dairesi'ne ait Lefkoşa Kereste Atölyesi pistine iniş yaptı.

05 Haziran 2022 Pazar 10:49
0 Okunma
Türkiye’den yangın söndürme helikopteri geldi

Helikopteri Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz teslim aldı.

Oğuz, yangın helikopteri tartışmalarının an itibariyle sona erdiğini ifade etti. İmzalanan protokol kapsamında 3 yıldır düzenli olarak ülkemize Türkiye’den yangın helikopteri görevlendirildiğini ifade eden Oğuz, helikopterin hem ülkemizde çıkacak olası yangınlara hem de Türkiye’de ihtiyaç olması halinde çıkacak yangınlara müdahale etmek üzere hazır olacağını kaydetti.

Oğuz meselenin helikopteri satın almak olmadığını, bakımı ve idamesinin zor olduğunu dile getirerek, Türkiye Cumhuriyeti ve daha bir çok ülkenin de kiralama yoluna gittiğini söyledi.

Türkiye’nin her zaman yanımızda olduğunu da vurgulayarak, ihtiyaç halinde Tepebaşı yangınında olduğu gibi Türkiye’nin her zaman desteğe hazır olduğunun altını çizdi ve “umarım hiç bir zaman ihtiyacımız olmaz” temennisinde bulundu.

Vatandaşlara da çağrı yapan Oğuz, mevcut ormanlarımızı korumada sıkıntı yaşadığımızı ifade ederek, son 1 ayda çıkan yangınların yüzde 90’ının insan kaynaklı olduğuna dikkat çekti ve vatandaşları daha duyarlı olmaları konusunda uyardı.

Helikopterin Türkiye Cumhuriyeti Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü’ne ait olduğu da bildirildi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Özersay’ın istifası yarın Meclis Genel Kurulu’nda oylanacak
Özersay’ın istifası yarın Meclis Genel Kurulu’nda oylanacak
Lefkoşa'da hırsızlık!
Lefkoşa'da hırsızlık!
20 yaşındaki Selana Atar aranıyor
20 yaşındaki Selana Atar aranıyor










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim