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"Türkiyeli-Kıbrıslı çatışmasından çıkar sağlayanların provokasyonu"

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, "gazetelere saldırma, ifade özgürlüğünü kısıtlamak için provokasyonlar yaptırma ve düşünce özgürlüğünü kısıtlamanın ancak diktatörlüklerde olduğunu" ileri sürdü.

22 Ocak 2018 Pazartesi 17:57
"Türkiyeli-Kıbrıslı çatışmasından çıkar sağlayanların provokasyonu"
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Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil, "gazetelere saldırma, ifade özgürlüğünü kısıtlamak için provokasyonlar yaptırma ve düşünce özgürlüğünü kısıtlamanın ancak diktatörlüklerde olduğunu" ileri sürerek, “Önemli olan halkların kardeşliğine inanarak barış yapmaktır. Barış bir erdemdir ve barış yapmak gerçek liderler ister” dedi.

Elcil, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Suriye’nin Afrin bölgesine yönelik sınır ötesi askeri harekâtıyla ilgili yayınlarından dolayı “Afrika Gazetesi”ni eleştirerek, hedef gösterdiğini iddia etti. Şener Elcil, özellikle kurdurulan siyasi parti ve kültür derneklerine sokağa çıkma çağrısı yapılmasının, Türkiyeli-Kıbrıslı çatışmasından çıkar sağlayanların işine yarayan bir provokasyon olduğunu savundu.

“İfade özgürlüğüne yapılan bir saldırı olduğu gibi, Kuzey Kıbrıs’taki demokrasiye ve siyasi iradeye yönelik açık bir saldırıdır” değerlendirmesinde bulunan Elcil, “Bilinmelidir ki, Kıbrıslı Türkler ne zaman, kime karşı sokağa çıkacaklarına kendileri karar verecek kadar bilgili ve bilinçlidirler” ifadesini kullandı.

Elcil, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Irak’ın kuzeyine yönelik Afrin Harekatı’nın benzeri askeri müdahalelerin geçmişte defalarca icra edildiğine işaret ederek, “Afrin’e yapılan bu askeri harekatı, 1974’te Kıbrıs’a yapılan askeri müdahaleye benzeterek, bundan yararlanma peşindedirler. Askeri harekatın adının bile bu amaçla düşünüldüğü ortadadır” dedi.

Şener Elcil, “Arap Baharı” adı altında ABD’nin İsrail ile birlikte tezgahladıkları Müslümanı Müslümana kırdıran, kanlı Ortadoğu savaşında ve özellikle Suriye’de ABD’nin organize ettiği teröristlere destek verenlerin, şimdi terörden şikayet ederek askeri yöntemlerle terörü önleyeceklerini söylemelerinin düşündürücü olduğunu kaydetti.

Terörist denilen unsurlarla masaya oturarak, Türkiye’ye kan akıtılmayan barış süreci dedikleri bir dönem yaşatanların da aynı kişiler olduğuna vurgu yapan Elcil,  şöyle devam etti:

“Şimdi ise terörizmle savaş, FETÖ örgütlenmesi, PKK ve PYD söylemleriyle binlerce kişinin işinden atılması, aydınların, gazetecilerin tutuklanması, farklı görüşteki medya kurumlarının kapatılması veya susturulması, gericiliğin, yobazlığın devlet politikası haline gelmesi, uluslararası ilişkilerin bitirilmesi, komşu devletlere karşı gerilim ve savaş politikaları izlenmesi ve hepsinden önemlisi Türkiye’nin, düşüncenin ve düşünceyi ifade etmenin suç sayıldığı bir ülke haline getirilmesi Türkiye’ye yakışan siyaset değildir”.

Şener Elcil, UBP Genel Başkanı, Başbakan Hüseyin Özgürgün’ü de eleştirerek, “provokasyonlara alet olma” suçlamasında bulundu.

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