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Türkiye’nin 10 farklı ilinde görev yapan kadın muhtarlardan dostluk ziyareti

Türkiye’nin 10 farklı ilinde görev yapan kadın muhtarlar KKTC'yi ziyaret etti.

24 Aralık 2022 Cumartesi 12:46
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Türkiye’nin 10 farklı ilinde görev yapan kadın muhtarlardan dostluk ziyareti



Türkiye’nin 10 farklı ilinde görev yapan kadın muhtarlar, 22-23 Kasım 2022 tarihlerinde, T.C. İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürü Ahmet Dalkıran başkanlığında KKTC’ye bir dostluk ziyareti gerçekleştirdi.

22 Aralık'ta KKTC'deki kadın muhtarlarla birlikte Yunus Emre Enstitüsü'nde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçi Metin Feyzioğlu, İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler ve KEİ Ofisi Koordinatörü Ömer Cihan ile bir araya gelen muhtarlar heyeti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne dair merak ettikleri sorulara cevap bulurken, Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin iş birlikleri hakkında da bilgi sahibi oldu.

Ziyaretin ilk gününde Gazimağusa muhtarları ile buluşan heyet, ziyaretlerinin son gününde ise Lefke bölgesini ziyaret kapsamında Kırsal Kalkınma Kadın Kooperatifi üyeleriyle bir araya gelerek kooperatifin kadınların üretimlerini ve ekonomiye katılımlarını artırmaya yönelik çalışmalarını dinleyen heyet, ziyaretleri boyunca bölge muhtarlarıyla da buluştu.

Türkiye ile KKTC’nin kadın muhtarları buluştu: “Her zaman yanlarında olacağız”
Türkiye ile KKTC’nin kadın muhtarları buluştu: “Her zaman yanlarında olacağız”
Son Güncelleme: 24.12.2022 13:50
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