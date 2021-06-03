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"Türkiye’nin, Kıbrıs’a karşı provokasyonlardan kaçınması gerek"

Dendias Türkiye’nin Kıbrıs’ı istila ettiğini ve şimdiki tutumuyla son derece zor bir sorunu daha da zorlaştırarak çözümü daha da zorlaştırdığını kaydetti.

03 Haziran 2021 Perşembe 21:50
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"Türkiye’nin, Kıbrıs’a karşı provokasyonlardan kaçınması gerek"

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, perşembe günü Patra’da düzenlenen “Bölgesel Büyüme Konferansında, uluslararası bölgesel kalkınma konferansında Türkiye’nin Kıbrıs’a karşı daha fazla provokasyonlardan kaçınması gerektiğini söyledi.

Dendias Türkiye’nin Kıbrıs’ı istila ettiğini ve şimdiki tutumuyla son derece zor bir sorunu daha da zorlaştırarak çözümü daha da zorlaştırdığını kaydetti.

Dendias Kıbrıs’la ilgili son gelişmelerin çok az umut bıraktığını belirterek “birkaç hafta önce Cenevre’deki Türk pozisyonu sorunun çözümünü 1974 beri en zor noktaya getirdi” diyerek BM kararları dışında başka bir çözüm çerçevesi olmayacağının altını çizdi.

Dendias, "Türkiye ve Kıbrıs Türk tarafı il defa bu çerçeveye engel oluyorlar. Şimdi her zamankinden daha zor durumda bulunuyoruz. Cenevre’de bir sonuca varılmadı ve geriye adımlar atıldı” dedi.

Son Güncelleme: 03.06.2021 23:35
Anahtar Kelimeler:
DendiasTürkiye
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