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Türkiye’nin, Lefkoşa’nın çağdaş bir başkent olması için desteği sürüyor

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi, başkent Lefkoşa’nın, çağdaş bir başkent görünümüne kavuşması ve daha kaliteli hizmet amacıyla Lefkoşa Türk Belediyesi’nin çeşitli alanlardaki projesine finans ve ekipman desteği sağlıyor.

07 Temmuz 2021 Çarşamba 13:16
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Türkiye’nin, Lefkoşa’nın çağdaş bir başkent olması için desteği sürüyor

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi, başkent Lefkoşa’nın, çağdaş bir başkent görünümüne kavuşması ve daha kaliteli hizmet amacıyla Lefkoşa Türk Belediyesi’nin çeşitli alanlardaki projesine finans ve ekipman desteği sağlıyor.

Kalkınma ve Ekonomik İşbirliğiOfisi’nden yapılan açıklamaya göre, başkente canlılık ve değer katacak birçok projenin finansmanı sağlanırken, öz kaynakların gelişmesine de katkı yapılıyor.

Açıklamada, Lefkoşa Türk Belediyesi’nin çeşitli projeleri için 2011 yılından bugüne kadar güncel rakamlarla 120 milyon 528 bin 922 TL finans desteği verildiği belirtildi.


Buna göre; Lefkoşa’da, 2011 yılından itibaren, alt yapı yatırımlarının geliştirilmesi, açık pazar yapımı, Kültürel ve Sosyal Projelere Katkı Projesi, Kadın Sığınma Evi için Araç Alınması, kamusal alan ve anıt düzenlemesi, Surlariçi’nin Düzenlenmesi ve Geliştirilmesi Projesi, cadde düzenlemesi, Kaldırım ve Drenaj İşleri Projesi, asfalt yol yapımı ve kaplama, yol tamiri Gelibolu-Marmara Köprü Yapımı Projesi, kanal yapımı ve kanalizasyon projesi, su altyapı projeleri, Şehit Ecvet Yusuf Caddesi’nin Düzenlenmesi Projesi, mezarlık tamiri gibi onlarca proje, Kalkınma ve Ekonomik İşbirliğiOfisi’nin aktardığı kaynakla gerçekleşti.

Açıklamaya göre; Lefkoşa Açık Pazar Projesi 1’inci Etap Pazar alanı ve 2’nci Etap İdari Bina yapımı kapsamında da güncel rakamlarla toplam 5 milyon 634 bin 13 TL ödendi.


Açıklamada ayrıca, Lefkoşa’da kaynak aktarımı yapılan diğer projeler ve detaylarına da yer verildi.


        
        
 

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