Türkiye’ye 983 milyon $

Havadis'ten Bertuğ Topal'ın haberine göre, Kuzey Kıbrıs, 2017 yılındaTürkiye’den 983 milyon dolarlık ithalat yaptı. En fazla ithalat yapılan il İstanbul olurken, en fazla ithalat yapılan sektör kimya sektörü oldu.

2016 yılında 846 milyon dolara kadar gerileyen Türkiye’den ithalat 2017 yılında artış gösterdi. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre2014 yılında milyar dolar gibi rakamlara çıkan Türkiye’den KKTC’ye ithalat rakamları 2015-2016’da düşüşe geçmesine rağmen 2017 yılında toparlandı.

Düşüş, yerini yükselişe bıraktı

Özellikle 2015 ve 2016 yıllarında 800 milyon dolar seviyelerine gerileyen Türkiye’den KKTC’ye ithalat 2017 yılında yerini yükselişe bıraktı. 2017 yılında 983 milyon dolar olarak gerçekleşen Türkiye’den ithalat rakamı 2014 yılını neredeyse yakaladı.

2017’de Güney’e ithalat 584 bin dolar

Güney Kıbrıs’ın Türkiye’den ithalat rakamları ise 2016 rakamlarına göre yüzde 658 artık. 2016 yılında Güney Kıbrıs Türkiye’den sadece 77 bin dolarlık ithalat yaparken 2017’de bu rakam 584 bin dolara yükseldi.

En fazla ithalat kimya sektöründe

2017 yılında Türkiye’den 256 milyon dolarlık kimyevi ürün ithal edildi. Kimyevi ürünleri 98 milyon dolar ile çelik ve 90 milyon dolar ile elektrik elektronik izliyor. 2016 yılına göre ilk üçteki rakamlarda ciddi artış göze çarpıyor.

Sektörlerde de ciddi artış var

2017 rakamlarına bakıldığı zaman 2016 ve 2015 döneminde baş gösteren sektörlerdeki ithalat rakamları da artış gösterdi. 2014 yılında 1 milyar dolar rakamını aşan ithalat rakamı 2 yıllık bir düşüşün ardından yerini yeniden yükselişe bıraktı.

2017 Yılı Ay Bazında KKTC’ye Yapılan İhracat (Milyon Dolar):

Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran

64.774 73.533 79.7729 73.812 80.544 78.543

Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık

73.381 83.719 81.985 93.641 96.427 104.585

TOPLAM: 983.716

KKTC’nin Son 5 Yıllık Türkiye İthalat Rakamları (Dolar):

2017: 983 milyon 56 bin

2016: 846 milyon 176 bin

2015: 860 milyon 794 bin

2014: 1 milyar 3 milyon 487 bin

2013: 999 milyon 600 bin

Mal gruplarına göre 2017 yılının ilk yedi ayında KKTC’nin ithalat raporları:

KKTC

Çelik: 98 milyon 886 bin dolar

Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri: 53 milyon 172 bin dolar

Demir ve Demir Dışı madenler: 55 milyon 682 bin dolar

Deri ve Deri Mamulleri: 12 milyon 920 bin dolar

Diğer Sanayi Ürünleri: 4 milyon 312 bin dolar

Elektrik – Elektronik: 90 milyon 914 bin dolar

Fındık ve Mamulleri: 1 milyon 428 bin dolar

Gemi ve Yat: 506 bin dolar

Halı: 4 milyon 157 bin dolar

Hazır giyim ve Konfeksiyon: 37 milyon 752 bin dolar

Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri: 67 milyon 380 bin dolar

İklimlendirme Sanayii: 39 milyon 494 bin dolar

Kimyevi Maddeler ve Mamulleri: 256 milyon 131 bin dolar

Kuru Meyve ve Mamulleri: 4 milyon 909 bin dolar

Madencilik Ürünleri: 13 milyon 565 bin dolar

Makine ve Aksamları: 35 milyon 938 bin dolar

Meyve Sebze Mamulleri: 46 milyon 253 bin dolar

Mobilya,Kağıt ve Orman Ürünleri: 64 milyon 118 bin dolar

Mücevher: 10 milyon 195 bin dolar

Otomotiv Endüstrisi: 29 milyon 327 bin dolar

Savunma ve Havacılık Sanayii: 2 milyon 848 bin dolar

Su Ürünleri ve Hayvancılık Mamulleri: 23 milyon 351 bin dolar

Süs Bitkileri ve Mamulleri: 1 milyon 286 bin dolar

Tekstil ve Hammaddeleri: 6 milyon 744 bin dolar

Tütün: 11 milyon 524 bin dolar

Yaş Meyve ve Sebze: 7 milyon 927 bin dolar

Zeytin ve Zeytinyağı: 2 milyon 324 bin dolar

GÜNEY KIBRIS

Çelik: 241 bin 98 dolar

Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri: 6 bin 40 dolar

Demir ve Demir Dışı madenler: 7 bin 47 dolar

Deri ve Deri Mamulleri: 2 bin 18 dolar

Hazır giyim ve Konfeksiyon: 111 bin 96 dolar

Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri: 101 bin 92 dolar

İklimlendirme Sanayii: 6 bin dolar

Kimyevi Maddeler ve Mamulleri: 22 bin 84 dolar

Madencilik Ürünleri: 34 bin 900 dolar

Meyve Sebze Mamulleri: 31 bin 12 dolar

Mobilya,Kağıt ve Orman Ürünleri: 110 bin 75 dolar

Yaş Meyve ve Sebze: 3 bin dolar