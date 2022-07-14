Türkkan'dan gündeme ilişkin çarpıcı yorumlar!

Türkkan, gündeme ilişkin gelişmeleri yorumladığı programda, önemli değerlendirmelerde bulundu.

Başbakan Ünal Üstel ile Maliye Bakanı Sunat Atun arasındaki gerilime ve 'görevden alma' iddialarına ilişkin konuşan Türkkan, Atun'un KIB-TEK'in en kötü döneminde 15 gün izinde olmasını sert eleştirdi.

Kıb-Tek'in Ekonomi Bakanlığı çatısı altından alınıp, Maliye Bakanlığı çatısı altına girmesinin Atun'un isteğiyle gerçekleştiğini anlatan Türkkan, 'Atun, KIB-TEK'i tarihinin en zor döneminde yalnız bırakıp, dinsel ibadetini yerine getirmek üzere gitti' dedi.

Bu iznin tarihinin çok yanlış bir zamana denk geldiğini kaydeden Türkkan, "Siz Kıbrıs Türk halkına hizmet etmek için görevdesiniz. Ve siz, size bağlı kurumun en kötü döneminde burada değilsiniz. Bunun tutar yanı nerede?' diye konuştu.

Rezaletin daha büyüğü olamaz!

'Devletin yönetiminde yer alan iki mükellef isim, biri Başbakan diğeri de Maliye Bakanı şu anda dalaş halinedeler' diyen Türkkan, bu ikilinin bir arada çalışmaya devam etmesinin mümkün olmayacağını kaydetti. Türkkan, bu dalaşın sonunda kaybedenin yine halk ve de parti olacağını söyledi.

'KIB-TEK şu anki mevcut yapısından kurtulmalı' diyen Türkkan, 'siyaset KIB-TEK'ten alini çeksin. Bu yapı topluma hizmet etmiyor' dedi.

UBP'nin fabrika ayarlarıyla oynuyorlar!

Bu sürecin sonunda Atun'un Başbakan olup olmayacağı yönündeki bir soruya da cevap veren Türkkan, bunu bilemeyeceğini belirtti ancak UBP ile ilgili ciddi mesajlar verdi.

'3 Ayda bir Başbakan mı değiştireceğiz?' diye soran Türkkan, "Yaşananları anlamak mümkün değil. UBP'nin fabrika ayarlarıyla oynanıyor. UBP tabanı çok fena kaynıyor. Sunat bey gelsin başbakan olarak taban bence buna çok sert tepki verir. Daha Sucuoğlu'nun gidişini hazmedemedi bu taban. Bir de şimdi aynı pozisyon yaratılırsa UBP tabanını tutamaz birileri."

