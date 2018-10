Türkmen: Gardiyanların ‘maaşlı mahkûm’ olmalarının sonu gelmelidir

Sendika Genel Başkanı izzet Türkmen, yayımladığı mesajda, kapasitesinin çok üstünde mahkûm ve tutuklu ile hizmet veren cezaevinde, cezaevi çalışanlarının yaptıkları görevin her geçen gün artarak zorlaştığını ve dayanılmaz bir yük haline geldiğini ifade etti.



Türkmen, cezaevinde görev yapan gardiyanlara her kamu görevlisi gibi insan onuruna uygun bir çalışma ortamının sağlanması, yılların ihmaliyle verilmeyen özlük hakları için mücadeleye devam edeceklerini belirtti.



Yeni cezaevinin tamamlanmasıyla, yeni mevzuatın eş zamanlı olarak hayata geçirilmesinin sendikanın üzerinde hassasiyetle durduğu bir konu olduğunu kaydeden Türkmen, hâlihazırda hükümlüyle gardiyan arasında sosyal yaşam açısından çok fark bulunmadığını ifade etti.



Türkmen mesajında şunlara yer verdi:



“Mahkûmların aldığı kadar oksijen ve gün ışığı alan gardiyanların hakları, çalışma şartlarından doğan sorunlarını giderecek mekanizmaların mutlaka oluşturulması gereklidir. Gardiyanların ‘maaşlı mahkûm’ olmalarının sonu gelmelidir. Bu açmazın yeni mevzuatla birlikte ortadan kalkması şarttır.



HAK-SEN olarak her zaman gardiyanların haklarının çağdaş seviyeye ulaşması ve verdiği emeğin karşılığını alana kadar durmadan mücadele edeceğimizi taahhüt ederiz.”