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Türkmen: "Gezici'nin suçlamaları yargıya intikal ettirilmeli"

Hak-Sen, Gezici Araştırma Merkezi Başkanı Murat Gezici’nin Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş ve Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) çalışanlarına yönelttiği suçlamalar ve tanımlamaların yargıya intikal ettirilmesi gerektiğini kaydetti.

08 Aralık 2017 Cuma 12:15
Türkmen: "Gezici'nin suçlamaları yargıya intikal ettirilmeli"
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 Hak-Sen, Gezici Araştırma Merkezi Başkanı Murat Gezici’nin Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş ve Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) çalışanlarına yönelttiği suçlamalar ve tanımlamaların yargıya intikal ettirilmesi gerektiğini kaydetti.

Hak-Sen Genel Başkanı İzzet Türkmen yazılı açıklamasında, “Bizlere göre Murat Gezici polise intikal etmiş suç duyurusu başta olmak üzere tüm suçlamalarını derhal ispat etmek zorundadır. Aksi takdirde KKTC adaletinin ilgili şahsa yönelik tüm yasal mevzuatları uygulaması ve gereken en ağır cezaya çarptırılması toplumumuzun ve adaletimizin saygınlığı açısından çok önemlidir” dedi.
 

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Son Güncelleme: 08.12.2017 15:07
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