Türkmen: “Özel Gereksinimli Bireylerin Önündeki En Büyük Engel Hükümet Edenlerdir”

Türkmen yaptığı yazıl açıklamada, yürürlükte bulunan 64/1993 Sayılı Engellileri Koruma, Rehabilite ve İstihdam Yasası’nın çok uzun yıllardır hükümetler tarafından önemsenmediğini, görmezden gelindiğini, bilinçli ve kasıtlı olarak ihlal edildiğini savundu.

Yasanın “istihdam” başlıklı 6. maddesine dikkat çeken Türkmen, yasanın 6. maddesinin; federasyon, dernek, vakıf, belediye, sendika ve kooperatiflerle işbirliği yapılmasını düzenlemiş olmasına rağmen, yasanın ihlal edildiğini öne sürdü.



Özellikle kamuya engelli istihdamının en son 2006 yılında kısıtlı sayıda yapıldığına dikkat çeken Türkmen, dörtlü koalisyon döneminde Bakanlar Kurulu kararı ile “Engelli Hakları Komisyonu” kurulmasına rağmen bu güne kadar özel gereksinimli bireylerin haklarına, ihtiyaç ve gereksinimlerine yönelik bir açılım gerçekleştirilmemiş olmasının üzücü olduğunu kaydetti.Yeni oluşacak hükümetin ilk icraatları arasında Engelliler Yasası ve Engelli Hakları olması gerektiğini vurgulayan Türkmen, “Sosyal devlet anlayışı içerisinde hak ettikleri imkan, şart ve olanakların yaratılması için pozitif ayrımcılık yapılması gerekmektedir. Meclisimizde oybirliği ile kabul edilmiş olan Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Bildirgesi’nin uygulanabilir olması amacı ile çıkarılması gerekli tüzüklerin yapılmasındaki yükümlülüğü bulunan mercileri de bu sorumluluklarını mutlak süratte ve zamanında yerine getirmeye davet ederiz” dedi.Türkmen, bu alanda yapılacak gerek yasa, tüzük, yönetmelik, gerekse diğer çalışmaların tümüne her türlü katkıyı sağlayacağını, ayrıca bu alandaki süreçlerin bundan sonraki tarihlerde daha yakından takip edileceğini kaydetti.