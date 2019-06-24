Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Google'dan flaş karar: Tablet üretimini kesiyor
Google'dan flaş karar!
Uzun saatler çalışanlar dikkat!
Uzun saatler çalışanlar dikkat!
Whatsapp'tan yeni bir özellik daha! Büyük bir sorunu çözecek
Whatsapp'tan yeni bir özellik daha!...
Dünyanın en büyük uçağı satışa çıkarıldı! İşte fiyatı
Dünyanın en büyük uçağı satışa...
Stranger Things şimdi de oyun olarak karşımıza çıkıyor
Stranger Things oyun olarak karşımıza...

Türkmenistanlı sanatçıların sergisine yoğun ilgi

Türkmenistanlı sanatçılar Azat Myradov ile Myratgeldi Gurbangeldiyev’in sergisi açıldı

24 Haziran 2019 Pazartesi 17:17
Türkmenistanlı sanatçıların sergisine yoğun ilgi

Türkmenistan’dan iki ressam Azat Myradov ile Myratgeldi Gurbangeldiyev’in Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı ve 50 eserden oluşan iki ayrı kişisel resim sergisi, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu tarafından açıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde yer alan iki ayrı kişisel Resim Sergisi’nin açılışında, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İrfan Günsel ile rektör yardımcıları, dekanlar, enstitü müdürleri, öğretim üyeleri, sanatçılar ve misafirler hazır bulundu.

Serginin açılışında, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fahrettin Sadıkoğlu ile Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu konuşma yaptı.

Serginin açılış konuşmasını yapan Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fahrettin Sadıkoğlu, farklı zamanlarda Türkmenistan’dan otuzdan fazla ressamın Kuzey Kıbrıs’a davet edildiğini fakat Azat Myradov ile Myratgeldi Gurbangeldiyev’in seçkin ressamlar olduğunu söyledi.

Ressamların eserlerinde realizm görüldüğünü belirten Prof. Dr. Sadıkoğlu, “Türkmenistan’ın doğası, çayları, dağları ile dünyada benzeri olmayan atların Türkmenistan’da olması ve Türkmen ressamlarının çizdiği at resimleri gibi ne Avrupa ne Asya ne de Amerika’da atları o şekilde çizebilen insanlar yoktur. Köroğlu’nu yansıtan eserler var olduğunu görüyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu tarafından Azat Myradov’a Yakın Doğu Üniversitesi müzelerinde eserleri sergilenen usta sanatçılara verilen Alasya Büyük Sanat Ödülleri kapsamında Uluslararası Resim Ustaları Ödülü “Uluğ Beg” Ödülü takdim edildi. Myratgeldi Gurbangeldiyev’e ise “Gümüş Anahtar Onur Ödülü” verildi.

Ödül takdiminin ardından sergi kurdelesi kesilerek iki ayrı Kişisel Resim Sergisi’nin açılışı yapıldı.

Tarihle ilgili savaş ve manzara temaları yansıtılan sergiler, hafta içi 08.00-16.00 saatleri arasında, 1 Temmuz tarihine kadar Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonları’nda  ziyaret edilebilecek.

“TÜRKİYE SANATÇILARI RESİM SERGİSİ” 26 HAZİRAN’DA…

Öte yandan Türkiye’den 13 sanatçının Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı ve 45 eserden oluşan “Türkiye Sanatçıları Resim Sergisi” 26 Haziran Çarşamba günü saat 12.00’de, İletişim Fakültesi Sergi Salonu’nda yer alacak.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başbakan Tatar, LTB Başkanı Harmancı’yı kabul etti
Başbakan Tatar, LTB Başkanı Harmancı’yı kabul etti
13 kaçak yakalandı
13 kaçak yakalandı
Zanlılar 8 gün daha tutuklu kalacak
Zanlılar 8 gün daha tutuklu kalacak

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim