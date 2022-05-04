Türkmenköy-Dörtyol anayolunda kaza!

Polisin açıklamasına göre, Malik Nadeem Awan (E-35), yönetimindeki

KC 285 plakalı araçla seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu, direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıktı ve bir takla attıktan sonra yaklaşık 3 metre derinliğindeki dere yatağında durdu.

Kaza sonucu araçta yolcu olarak bulunup, ağır şekilde yaralanan Shah Zaib Hassan (E-22) ve Afzal Ahmed (E-41) kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu, Muhammed İkram (E-21) ve Hassan Ali (E-23) ise kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Soruşturma devam ediyor.