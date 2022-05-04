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Türkmenköy-Dörtyol anayolunda kaza!

Türkmenköy-Dörtyol anayolunda meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

04 Mayıs 2022 Çarşamba 18:06
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Türkmenköy-Dörtyol anayolunda kaza!

Polisin açıklamasına göre, Malik Nadeem Awan (E-35), yönetimindeki 
KC 285 plakalı araçla seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu, direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıktı ve bir takla attıktan sonra yaklaşık 3 metre derinliğindeki dere yatağında durdu.

Kaza sonucu araçta yolcu olarak bulunup, ağır şekilde yaralanan Shah Zaib Hassan (E-22) ve  Afzal Ahmed (E-41) kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu, Muhammed İkram (E-21) ve Hassan Ali (E-23) ise kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. 

Soruşturma devam ediyor.

Son Güncelleme: 04.05.2022 18:11
Anahtar Kelimeler:
TürkmenköyDörtyol
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