Türkmenköy’deki yangınla ilgili flaş gelişme: Yardım etmek isterken, canından etti!

Türkmenköy’de, 75 yaşındaki Mustafa Köleş’in, evinde bu sabah çıkan yangın sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili yürütülen polis soruşturması sonucunda, Köleş’in üst komuşusu 54 yaşındaki N.K. tutuklandı.

“Tedbirsizlik ve ihmalkarlık sonucu ölüme sebebiyet verme” suçundan tutuklanan 54 yaşındaki N.K.’nin, Köleş’in evinde elektriğin kesik olmasından dolayı, kendi evinden elektrik kablosu çektiği ve Köleş’e elektrik verdiği; bu nedenle de mutfak tezgahı üzerinde bulunan ampulün ısınması sonucu yangının çıktığı ve Köleş’in hayatını kaybettiği tespit edildi.

Polis Basın Subaylığı, 54 yaşındaki N.K’nin tutuklandığını ve soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

Kıbrıs Postası