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Türkmenköy’deki yangınla ilgili flaş gelişme: Yardım etmek isterken, canından etti!

Türkmenköy’de çıkan ve Köleş’in ölümüyle sonuçlanan yangınla ilgili bir kişi tutuklandı. Tutuklanan şahsın, Köleş’in evine “elektriği olmadığı için” hat çektiği ve bu nedenle yangın çıktığı tespit edildi.

25 Mayıs 2020 Pazartesi 13:30
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Türkmenköy’deki yangınla ilgili flaş gelişme: Yardım etmek isterken, canından etti!

Türkmenköy’de, 75 yaşındaki Mustafa Köleş’in, evinde bu sabah çıkan yangın sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili yürütülen polis soruşturması sonucunda, Köleş’in üst komuşusu 54 yaşındaki N.K. tutuklandı.

“Tedbirsizlik ve ihmalkarlık sonucu ölüme sebebiyet verme” suçundan tutuklanan 54 yaşındaki N.K.’nin, Köleş’in evinde elektriğin kesik olmasından dolayı, kendi evinden elektrik kablosu çektiği ve Köleş’e elektrik verdiği; bu nedenle de mutfak tezgahı üzerinde bulunan ampulün ısınması sonucu yangının çıktığı ve Köleş’in hayatını kaybettiği tespit edildi.

Polis Basın Subaylığı, 54 yaşındaki N.K’nin tutuklandığını ve soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

Kıbrıs Postası

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Magusali 2020-05-25 14:25:54

Iyilik yap suclu cik, yazik vAllahi. Komsusu elektrigi odemezdi heralde komsu da dayanamadi.

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