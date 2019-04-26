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Turnalar Kırsal Köy Etkinliği” gerçekleştirilecek

Turnalar Kırsal Köy Etkinliği” Pazar günü gerçekleştirilecek.

26 Nisan 2019 Cuma 13:45
Turnalar Kırsal Köy Etkinliği” gerçekleştirilecek
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Turnalar Köyü’nde, Turnalar Kültür, Çevre Koruma ve Geliştirme Derneği’nin düzenleyeceği ve İskele Belediyesi’nin lojistik destek vereceği etkinlik saat 10.00’da başlayacak.

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İskele Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, dördüncüsü gerçekleştirilecek Turnalar Kırsal Köy Etkinliği, köy şehrin doğasıdır sloganıyla yapılacak.

Turnalar Köy Meydanı’nda yer alacak etkinlikte İskele Belediyesi Yıldızlar Halk Dansları Topluluğu, Karadeniz Kültür Derneği Kuzeyin Yıldızları Horon Ekibi gösteriler sunacak; Alevi Kültür Derneği Saz Ekibi, Arda Gündüz, Sol Anahtarı Grubu, Grup Baria ve Ahmet Çoban konser verecek. 

Gün boyu sürecek etkinliklerde, unutulmaya yüz tutan, el değirmeni, yün eğirme, çorap örme, küllü suda çamaşır yıkama, halı dokuma, süpürge bağlama da katılımcılara hatırlatılacak.

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Anahtar Kelimeler:
TurnaHaberKıbrısEtkinlik
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