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“TÜRSAB-KITSAB iş birliği, yeni olanaklar sunuyor”

KITSAB yazılı bir açıklama yaparak Türkiye Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği ile yapılan çalışmaları değerlendirdi.

24 Mart 2022 Perşembe 12:18
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“TÜRSAB-KITSAB iş birliği, yeni olanaklar sunuyor”
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Yapılan iş birliğinde 4 önemli soruna da dikkat çekildi.

KITSAB tarafından yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

Birliğimizin davetlisi olarak adamızı ziyaret eden Türkiye Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) heyeti ile yapılan çalışmalar, 2022 yılı yaz sezonunun hareketli geçebilmesi için alınması gereken önlemlerin saptanması ve acentelerin karşılıklı iş birliği için zemin yaratması bakımından yararlı olmuş, acentelerimizin çalışma şevkini artırmıştır.

TÜRSAB’ın büyük bir katılımla gerçekleştirdiği bu ziyaret, Türkiye pazarının KKTC turizmi için taşıdığı önemini bir kez daha gözler önüne sererken, KKTC’nin sunduğu turizm olanaklarının Türkiye turizm sektörü için önemli bir değer olduğunu da yeniden kanıtlamıştır.

Kaldı ki, çeşitli turizm pazarlarında yaşanan sıkıntılarla Ukrayna krizi, ülkelerimiz arasındaki turizm faaliyetlerinin önemini alabildiğine artırmıştır.

Türkiye’den Kıbrıs yönüne çalışan köklü acentelerin de katılımı ile yapılan atölye çalışması, Türkiye ile KKTC arasındaki turizm faaliyetlerinin arzulanan sonuçları verebilmesi için üzerinde çalışılması gereken sorunları da net bir şekilde ortaya çıkarmıştır.

Bu sorunların en önemlileri şunlardır:

1- Ulaşımın ucuzlatılması: Bugünkü uçuş fiyatları ile turizm yapmanın zorluğuna dikkat çeken acentelerimiz, paket turlarla seyahat edecekler için uçak biletlerinin ucuzlatılmasının önemini vurgulamışlardır. TÜRSAB ve KITSAB heyetleri, ayrıca, KKTC’nin bayrak taşıyıcı bir havayolu şirketine sahip olması gerektiği üzerinde durmuşlar ve bunun olanaklarını da değerlendirmişlerdir.

2- Taksit sınırlamasının kaldırılması: Türkiye’den yurtdışına çıkacaklara uygulanan taksit sınırlamasının KKTC için kaldırılmasını ve kredili satışların üç yerine 12 taksitle yapılmasına olanak verilmesi gerekmektedir.

3- Kongre turizmi sınırlamalarının kaldırılması: Türkiye dışında en fazla iki tıp/ilaç kongresi düzenlenmesine ilişkin kuralın KKTC için dikkate alınmamasını sağlayacak düzenlemelerin yapılması.

4- Pazarlama/reklam faaliyetlerine destek verilmesi: Satış acentelerinin KKTC’ye yönelik tur reklamlarına tanıtım desteği verilmesi. Bu sorunların varlığının ifade edilmiş olmasına karşın Türkiye ve KKTC acenteleri arasında kurulan ilişkilerin KKTC turizminin verimliliğini artıracağı gözlemlenmiştir. TÜRSAB ve KITSAB arasında imzalanan iş birliği protokolü ise bu çalışmaların daha dinamik ve verimli bir şekilde sürdürülmesine yardımcı olacaktır. TÜRSAB ve KITSAB yetkilileri, Türkiye ve KKTC hükümetleri nezdindeki temaslarını, saptanan sorunların çözümlenmesine katkı koymak amacıyla devam ettireceklerdir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur. 

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