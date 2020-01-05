Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
banner2
Google uyardı: Google Chrome 79'u indirmeyin!
Google'dan uyarı!
Süper enfeksiyon daha çok çocukları etkiliyor!
Süper enfeksiyon daha çok çocukları...
Kalıcı olarak saç kayıplarına sebep oluyor!
Kalıcı olarak saç kayıplarına sebep...
Bu gıdalar kemik erimesine karşı birebir!
Bu gıdalar kemik erimesine karşı...
Avokado yağının cilde faydaları şaşırtıyor!
Avokado yağının cilde faydaları şaşırtıyor!

Turunçlu Kavşağında eylem!

 Trafik kazalarına dikkat çekmek ve KKTC genelinde yol güvenliğinin artırılmamasına tepki göstermek amacıyla Lefkoşa Gazimağusa anayolunun Turunçlu kavşağında eylem düzenledi.

05 Ocak 2020 Pazar 16:53
Turunçlu Kavşağında eylem!

Kurudere muhtarının girişimiyle bölge halkı ve muhtarlarının gerçekleştirdiği eylemde Turunçlu kavşağından Ulukışla kavşağına yürüyüş yapıldı. Ulukışla kavşağında ölümlü kaza olan yere karanfiller bırakıldı ve dua okundu.

Eyleme, Mağusa Muhtarlar Derneği ve bölge muhtarlarıyla bazı sivil toplum örgütleri ve eski siyasiler de destek verdi.

Eylemde, “Hata Değil Cinayet İşliyorlar”, “Trafikte Ölmek İstemiyoruz”, “Sorumluluk Hepimizindir, Analar Artık Ağlamasın”, “Çember İstiyoruz…”, “Önlem Alın Yeter”, “Trafikte Başka Canlar Gitmesin” ve “Alkollü Araç Kullanmak Cinayettir” pankart ve dövizleri taşındı.

ŞENGÜL

Kurudere Muhtarı Bülent Şengül, eylemde yaptığı konuşmada, tüm bölge halkına ve destek veren muhtarlara teşekkür ederek, tüm kavşaklarda iyileştirme talep ettiklerini ancak Kurudere – Turunçlu kavşağına dönel kavşak (çember) ve Ulukışla kavşağına da ışıklandırma istediklerini söyledi.

Şengül, kavşağa 70 metre mesafesi olan hız tespit kamerasının 30 metreye çekilmesi ve azami süratin 50 km/s çekilmesini da talep etti.

YEŞİLLEME

Mağusa Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Yeşilleme, yıllardır suçsuz insanların yollarda can verdiğine işaret ederek, 4 kişinin söz konusu yolda yaşamını yitirdiğini, bazılarının da istemeden bu kazalara sebebiyet verdiği için hapiste olduğunu vurguladı.

Yeşilleme, ada genelinde tüm yolların insanların ölmeyeceği şekilde düzenlenmesi gerektiğini ifade etti.

AYTÜRK

Mormenekşe Muhtarı Saim Aytürk de gelmiş-geçmiş hiçbir hükümetin yollarda gerekli önlemi almadığını ve yol seyrüsefer ücretleri kat be kat yükselmesine rağmen yollara yatırım yapılmadığını savundu.

Mormenekşe’den iki futbolcunun geçtiğimiz yıl yaşamını yitirdiğini ve ailelerinin kan ağladığını söyleyen Aytürk, siyasilere yollar konusunda önlem alma çağrısında bulundu. “Bunu yapamayacaklarsa istifa etsinler” diyen Aytürk, gerekli önlemlerin alınmaması halinde muhtarlar olarak seçimleri boykot edeceklerini de dile getirdi.

GÜDEN

Pile Muhtarı Veysal Güden de 30 yıla aşkın süredir yaşanan kazalardan ders çıkarılıp, önlem alınmadığını ve kimsenin sorumluluk üstlenmediğini söyledi.

Yolların trafik kullanımına yeterince hazırlanmadığını ve insanların trafikte hata yapabileceklerinin hiçbir zaman hesaba katılmadığının altını çizen Güden, siyaset kurumunun yapılabilecekleri yapmak için gayret sarf etmesi, yapamayacaksa da istifa etmesi gerektiğini belirtti.

NAİMOĞULLARI

Eyleme destek veren Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları da herkesin KKTC’deki yollarda her an ölebileceğine dikkat çekti. Naimoğullasrı, birçok ailenin yollarda eşlerini, akrabalarını ve çocuklarını kaybettiğini söyledi.

Hükümet edenlerin yol güvenliğini önemsemedikleri görüşünü savunan Naimoğulları, Avrupa, Türkiye ve Güney Kıbrıs örneklerine bakmalarını ve gerekirse bazı fonlarda kesintiler yaparak, kaynak yaratmalarını istedi.

Siyasileri, acılı ailelerin acılarına ortak olmaya çağıran Naimoğulları, KKTC’deki tüm yollar için yapılan bu eylemden gerekli mesajı almalarını diledi ve bunun olmaması durumunda eylemlerin büyümesi gerektiğini kaydetti.

Anahtar Kelimeler:
Turunçlu Kavşağı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kıskançlık yüzünden karısını darp etti
Kıskançlık yüzünden karısını darp etti
Ailesinin hukuk mücadelesiyle 3 yıl sonra şehit sayıldı
Ailesinin hukuk mücadelesiyle 3 yıl sonra şehit sayıldı
Hırsızlık zanlısı teminata bağlandı
Hırsızlık zanlısı teminata bağlandı
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim