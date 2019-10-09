Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Bu basit problem ciddi sağlık sorunlarına dönüşebiliyor
Bu basit problem ciddi sağlık...
‘Beyaz ve kilolu kadınlar esmer kadınlara göre 2 kat daha risk altında’
‘Beyaz ve kilolu kadınlar esmer...
Türk bilim insanlarından meme kanserine yeni ilaç
Türk bilim insanlarından meme kanserine...
Instagram ilgi çekmeye çalışıyor! İşte yeni özellik...
Instagram ilgi çekmeye çalışıyor! İşte...
Büyük tehlike! Google milyonlarca kullanıcıyı uyardı!
Google milyonlarca kullanıcıyı uyardı!

Tusk Güney Kıbrıs'a gidiyor!

Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk, önümüzdeki Cuma günü Güney Kıbrıs’a gidiyor.

09 Ekim 2019 Çarşamba 16:10
Tusk Güney Kıbrıs'a gidiyor!

Tusk’ın Güney Kıbrıs ziyareti çerçevesinde Cuma günü sabah saat 10.30’da Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le bir araya geleceğini bildiren Rum haber kaynakları, görüşmenin odağında “Kıbrıs MEB’indeki Türk faaliyetlerinin bulunacağını” belirtti.

Rum Hükümeti Sözcüsü Prodromos Prodromu ise konuyla ilgili açıklamasında, Anastasiadis’in görüşme çerçevesinde “Türkiye’nin yasadışı faaliyetleriyle ilgili meseleleri yeniden Tusk’ın gündemine getireceğini” dile getirdi.

Tusk’ın Güney Kıbrıs ziyaretinin sebebinin bu olup olmadığının kendisine sorulması üzerine de Prodromu, Tusk’ın görev süresinin sona ermesi temelinde Güney Kıbrıs’ı ziyaret edeceğini ve bu sebeple Avrupa Konseyi’nde tartışılması için kayda geçirilen konuların ele alınacağını ekledi.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Güney Kıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Barış Pınarı Harekatı'ndan ilk görüntüler
Barış Pınarı Harekatı'ndan ilk görüntüler
Livaneli 3 yıl hapis yatacak
Livaneli 3 yıl hapis yatacak
İstinafı kabul edildi
İstinafı kabul edildi

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim