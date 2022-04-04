Künye
Kıbrıs 19
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Durakta bulduğu telefonu cebe attı
Lefkoşa'da hırsızlık! Durakta telefon buldu,...
Hamitköy'de korkutan olay! Soruşturma devam ediyor
Misafir olarak gitti! Bıçaklandı, soyuldu...
Araçlarından uyuşturucu çıktı
Araçlarından uyuşturucu çıktı
Misafirliğe gittiği evde hırsızlık yaptı
Misafirliğe gittiği evde hırsızlık yaptı
Eşini darp etti, telefonunu kırdı
Eşini darp etti, telefonunu kırdı

TUTDER, hükümete sundukları öneriye cevap bekliyor...

TUTDER Başkanı Engin Yeşilada, KDV ve fon oranlarında yapılacak indirimle raf ürünlerinin ucuzlayabileceğine dikkat çekti. Yeşilada, hükümete bu yönde sundukları öneriye cevap beklediklerini kaydetti.

04 Nisan 2022 Pazartesi 23:02
0 Okunma
TUTDER, hükümete sundukları öneriye cevap bekliyor...
banner108

Kuzey Kıbrıs Hızlı Tüketim Ürünleri Tedarikçileri Derneği (TUTDER) Başkanı Engin Yeşilada, BRT’de katıldığı Eko Finans programında piyasanın nasıl ucuzlatılabileceği konusunda değerlendirmelerde bulundu.

YEŞİLADA: DEVLETİN KDV VE FONLARA YARATTIĞI PAHALILIĞI İYİLEŞTİRMESİ GEREKİYOR

Yeşilada, raf fiyatlarının makul seviyeye çekilebilmesi için devletin, KDV ve fonlarla yarattığı pahalılığı tedarikçi olarak iyileştirmesi gerektiğini söyledi ve bu yönde hükümete öneri götürdüklerini kaydetti.

Yeşilada açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

“biz dedik ki hemen yarın KDV’yi, Fiyat İstikrar Fonunu, devletin almış olduğu ve pahalılığa, ürünün üzerine ekstradan maliyet olarak yansıyan oranları devlet almasın. Ekonomide etkiye tepki bir süre alır. Üyelerimizin tamamı deposundaki malın bu maliyet artırıcı unsurlarını ödemiştir. Biz de ucuzlama hemen tüketiciye yansısın diye ödemiş olmamıza rağmen, biz bunu ödememiş gibi kabul edip yarın fiyatları düşürelim diye bir teklifte bulunduk. Hatta gidip marketlerle de konuşalım. Onlarla da bir kampanya yapalım ve ucuzluğu her tarafa yaymayı teklif ettik” dedi. 

Devletin bu gelirlerinden feragat etmesinin çok büyük bir mali kayba neden olmayacağını vurgulayan Engin Yeşilada, ancak bunun ekonomiye yansımasının çok pozitif olacağını hatırlattı.

“YERLİ ÜRETİM ANCAK MAALİYETLER DÜŞÜRÜLEREK UCUZLATILABİLİR”

Yerli üretimin fonlarla korunamayacağına bunun daha çok pahalılık yarattığına işaret eden Yeşilada, yerli üretimin ancak üretim maliyetleri düşürülerek ucuzlatılabileceğini söyledi.

“Bugün aldığımız fiyatlar yarın alacağımız fiyatlardan çok daha uygun” ifadelerini kullanan Yeşilada, şu anda birçok üründe artan fiyatlara rağmen birçok firmanın raflara eski stok fiyatlarını yansıtmaya devam ettiğini, aksi durumun zaten enflasyonun daha da artması anlamı taşıyacağını kaydetti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
D.Z. taciz iddiasıyla mahkemeye çıkarıldı
D.Z. taciz iddiasıyla mahkemeye çıkarıldı
Güney Kıbrıs’ta 4 kişi hayatını kaybetti
Güney Kıbrıs’ta 4 kişi hayatını kaybetti
Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazete’de yayınlandı
Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazete’de yayınlandı










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim