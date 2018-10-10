Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
94441
ALTIN
230.495
DOLAR
6.0244
STERLİN
7.9611
EURO
6.9516
Yeni CEO Hızlı Başladı: Instagram'ın Algoritması Değişiyor
Instagram'ın Algoritması Değişiyor
Google Pixel 3 tanıtıldı! İşte tüm özellikleri
Google Pixel 3 tanıtıldı!
Sony Resmen Onayladı: PlayStation 5 Geliyor
PlayStation 5 Geliyor
Facebook'un rakibi Google Plus kapatılıyor!
Google Plus kapatılıyor!
40 farklı hastalığa karşı etkili müthiş karışım!
40 farklı hastalığa karşı etkili...

Tutuklanan maganda sayısı 16 oldu

10 Ekim 2018 Çarşamba 14:38
Tutuklanan maganda sayısı 16 oldu

(Kamalı Haber

Gönyeli’de yaklaşık 20 kişi tarafından araç plakası benzerliği yüzünden hiçbir olaya karışmadığı halde ciddi şekilde dövülerek ve hastanelik edine Nardın Akram Hassan’e saldıranlardan 16’sı tutuklandı.  “Vahim Zarar”, “Kasti Hasar”, “Ciddi Darp”, “Tecavüzkâr Alet Taşımak”, “Kanunsuz Topluluk” ve “Rahatsızlık” suçlamasıyla tutuklanan zanlılar Abdurrahman Kaylak, Ömer Gezer, Ziya Can Boylu, Ramazan Kızıltoprak, Nurullah Uslu, Ali Erişik, Caner Kurumuş, Umut Büyükaslan, Adil Uslu, Yunus Uzun, Can Sakınmaz, Cuma Altay, Umut Göksu ve Koray Ahmet’in ardından Onur Albayrak ve Mustafa Bacanak tutuklanarak dün Lefkoşa’da mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Lefkoşa Polis Müdürlüğü Adli Şube’de görev yapan polis memuru Hamza Tarman olayla ilgili bulguları aktardı. Tarman, 03 Ekim 2018 tarihinde 18.20 raddelerinde Şirinler Sokak Gönyeli adresinde, Caner Kurumuş’un trafikte kavga ettiği kişi sanıp, Nardın Akram Hassan’ı berberden çıkışını bekleyerek, kanunsuz olarak toplanan yaklaşık 20 kişi tarafından tasarruflarında kanunsuz olarak bulundurmuş oldukları demir cop, sopalar ve döner bıçağı ile saldırdıklarını yineledi. Olayda saldırganların, müştekinin sağ eline bir kaç kez vurmak suretiyle sağ elinin kırılmasına sebebiyet verip vahim zarara uğratarak, elleri ve ayakları ile müştekinin vücudunun muhtelif yerlerine vurarak ciddi şekilde darp ettiklerini anlattı. Polis memuru Tarman, zanlının boynunda takılmış olan 22 ayar altın zincir kolyeyi çekmek suretiyle kopmasına ve ayakları ile SUL 229478 plakalı aracın sağ ön kapısına vurmak suretiyle kasti kasara uğrattıklarını mahkemeye aktardı. Polis, kamera kayıtlarında görülen zanlıların tutuklandığını kaydetti. 

Tarman, zanlı Can Ziya Boylu’nun olay anında zanlı Koray Ahmet’e verdiği döner bıçağının, Ahmet’in kaldığı apartmanda bulunarak emare alındığını söyledi. Zanlıların polise, “Birbirimizi satmak adamlık değil. Ben ötekini satmam” şeklinde beyanlarda bulunduğunu ve polise yardımcı olmadığını mahkemeye aktardı. Tarman, incelenecek kamera kayıtları, aranan şahıslar ve emareler olduğunu belirtip, zanlıların bir gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için iki zanlının da bir gün tutuklu kalmasına emir verdi. 

banner22
Anahtar Kelimeler:
GönyeliMagandalarTutuklamaHaberGündemKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
umit tekin 2018-10-10 14:58:11

Bu ulke MAGANDA LARIN degil. Hepsini sinirdisi edin.

Cevapla
Beğenmedim! (1)
Avatar
Vatandaş 2018-10-10 15:00:06

Texas Cumhuriyetine gidiyoruz.... Her şey çok basit aslında hepsini sınır dışı etmek lazım.

Cevapla
Beğenmedim! (1)
Avatar
Essekler 2018-10-10 15:05:30

Be guş beyinliler bakın bakayım nerelidirler ondan sonra yorum yapın kendi vatandaşınızı mı sınırdışı edeceksiniz ne hollosunuz beamma

Cevapla
Beğenmedim! (1)
İlgili Haberler
Elektrik kesintisi yapılacak
Elektrik kesintisi yapılacak
Töre, gaziler heyetini kabul etti
Töre, gaziler heyetini kabul etti
Sucuoğlu: UBP KKTC halkı için vardır
Sucuoğlu: UBP KKTC halkı için vardır

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim