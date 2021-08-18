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Tutuklanan Şahsın 3 Aydan Beri KKTC’de İzinsiz Kaldığı Belirlendi

09.08.21 tarihinde Gazimağusa’da umumi bir yerde 15 yaşındaki bir kız çocuğuna “bugün çok daha güzelsin” diyerek cinsel tacizde bulunan E.C.A şikayet üzerine 16.08.21 tarihinde tutuklandı.

18 Ağustos 2021 Çarşamba 09:02
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Tutuklanan Şahsın 3 Aydan Beri KKTC’de İzinsiz Kaldığı Belirlendi

09.08.21 tarihinde Gazimağusa’da umumi bir yerde 15 yaşındaki bir kız çocuğuna “bugün çok daha güzelsin” diyerek cinsel tacizde bulunan E.C.A şikayet üzerine 16.08.21 tarihinde tutuklandı.

Zanlı bugün 17.08.21 tarihinde cinsel taciz, genel rahatsızlık ve ikamet izinsiz suçlamalarıyla Gazimağusa kaz mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak hakkında 3 gün tutukluluk emri alındı.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren polis memuru Şükrü Hafız olgularla ilgili mahkemeye bilgi aktardı.

Tanık polis şahadetinde, zanlının 9.8.21 tarihinde saat 10.45 raddelerinde Gazimağusa’da umumi bir yerde 15 yaşındaki bir kız çocuğuna hitaben bugün çok daha güzelsin” demek suretiyle cinsel tacizde bulunup genel rahatsızlık suçunu işlediğini söyledi.

Zanlının bölgedeki güvenlik kameralarından tespit edilerek 16.08.21 tarihinde tespit edilerek tutuklandığına değinen tanık polis, yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 25.05.21 tarihinden bu yana KKTC’de yasal statüsü olmaksızın ikamet etmekte olduğunun belirlendiğini söyledi.

Tahkikatın devam etmekte olduğuna, zanlının ihraç edilmesiyle ilgili gereken yazışmaların başlatıldığına dikkat çeken tanık polis, serbest kalması halinde zanlının ikamet izinsiz suçunu işlemeye devam edecek olması nedeniyle 3 gün süreyle aleyhinde tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, polisin talep ettiği süreyi bulduktan sonra zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi.(MHA)

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