Tutuklu yargılanacak

Diyalog'tan Hüseyin Çiçek'in haberine göre, Gazimağusa’nın Bedi’s plajı yakınlarına götürdüğü 13 yaşındaki kıza cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan zanlı 40 yaşındaki B.Y.(E) hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlı dün teminat talebiyle Gazimağusa’da mahkemeye çıkarılırken, polis yaşanan taciz olayının perde gerisini anlattı. Polis, zanlının kendi kızı, yeğeni ve mağdur kızı bir bahaneyle plaj yakınlarına götürdüğünü ve kızla baş başa kaldıktan sonra taciz ettiğini anlattı.

“Siz gidin özel konuşacağım” dedi

Mahkemeye meseleyi aktaran Adli Şube’de görevli polis memuru Gökhan Kol, zanlının, 30 Aralık 2017 tarihinde, kızını, yeğenini ve kızının arkadaşı olan 13 yaşındaki kızı, eski eşine ziyarete götürmek bahanesi ile aracına aldığını ve Gazimağusa’da Bedi’s isimli plajın yakınlarına götürdüğünü söyledi. Zanlının, araçta bulunan kızını ve yeğenini, 13 yaşındaki kızla özel konuşacağını söyleyerek araçtan uzaklaştırdığını anlatan Kol, zanlının kızın kalçasını sıktığını, birçok yerini okşadığını ve cinsel organını ellediğini belirtti.

Cinsel saldırıda bulunan zanlının şikâyet üzerine tutuklandığını ve olay yerinin ziyaret edildiğini kaydeden Kol, zanlının içtiği 75 cl’lik viski şişesi ile cam bardağın emare olarak alındığını söyledi. Zanlının işlemiş olduğu suçun oldukça ciddi olduğunu vurgulayan Kol, zanlının, davalarında hazır bulunmasını temin etmek amacı ile Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesini talep etti.

Avukat: Müvekkilime iftira atıldı

Zanlı avukatı Şakir Karataş, müvekkilinin suçsuz olduğunu, iftiraya uğradığını öne sürdü. Huzurundaki şahadet ve zanlı avukatının beyanlarını değerlendiren Yargıç Gökhan Asafoğulları, meselenin de ciddiyetine vurgu yaparak, zanlının, davaları görüşülünceye ve her halükarda 2 ayı geçmemek şartı ile hükümsüz tutuklu olarak Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi.