Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
116649
ALTIN
158.803
DOLAR
3.7645
STERLİN
5.0944
EURO
4.5292
Muz yediyseniz bu ilacı sakın kullanmayın
Muz yediyseniz bu ilacı sakın...
Sarhoş erkekler için kadınlar ne ifade ediyor?
Sarhoş erkekler için kadınlar ne...
Hacklenen seks oyuncakları insanları öldürebilir
Hacklenen seks oyuncakları insanları öldürebilir
Erkekler sarışınları beğeniyor, ama esmerlerle evleniyor
Sarışınları beğeniyor ama esmerlerle evleniyorlar!
Hamilelerin imdadına yetişiyor!
Hamilelerin imdadına yetişiyor!
banner37
banner34

Tutuklu yargılanacak

banner35

Kızının arkadaşına cinsel tacizde bulunduğu ileri sürülen 40 yaşındaki B.Y, mahkeme emriyle Merkezi Cezaevine gönderildi

04 Ocak 2018 Perşembe 10:39
Tutuklu yargılanacak
banner10

Diyalog'tan Hüseyin Çiçek'in haberine göre, Gazimağusa’nın Bedi’s plajı yakınlarına götürdüğü 13 yaşındaki kıza cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan zanlı 40 yaşındaki B.Y.(E) hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlı dün teminat talebiyle Gazimağusa’da mahkemeye çıkarılırken, polis yaşanan taciz olayının perde gerisini anlattı. Polis, zanlının kendi kızı, yeğeni ve mağdur kızı bir bahaneyle plaj yakınlarına götürdüğünü ve kızla baş başa kaldıktan sonra taciz ettiğini anlattı.

“Siz gidin özel konuşacağım” dedi

Mahkemeye meseleyi aktaran Adli Şube’de görevli polis memuru Gökhan Kol, zanlının, 30 Aralık 2017 tarihinde, kızını, yeğenini ve kızının arkadaşı olan 13 yaşındaki kızı, eski eşine ziyarete götürmek bahanesi ile aracına aldığını ve Gazimağusa’da Bedi’s isimli plajın yakınlarına götürdüğünü söyledi. Zanlının, araçta bulunan kızını ve yeğenini, 13 yaşındaki kızla özel konuşacağını söyleyerek araçtan uzaklaştırdığını anlatan Kol, zanlının kızın kalçasını sıktığını, birçok yerini okşadığını ve cinsel organını ellediğini belirtti.

Cinsel saldırıda bulunan zanlının şikâyet üzerine tutuklandığını ve olay yerinin ziyaret edildiğini kaydeden Kol, zanlının içtiği 75 cl’lik viski şişesi ile cam bardağın emare olarak alındığını söyledi. Zanlının işlemiş olduğu suçun oldukça ciddi olduğunu vurgulayan Kol, zanlının, davalarında hazır bulunmasını temin etmek amacı ile Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesini talep etti.

Avukat: Müvekkilime iftira atıldı

Zanlı avukatı Şakir Karataş, müvekkilinin suçsuz olduğunu, iftiraya uğradığını öne sürdü. Huzurundaki şahadet ve zanlı avukatının beyanlarını değerlendiren Yargıç Gökhan Asafoğulları, meselenin de ciddiyetine vurgu yaparak, zanlının, davaları görüşülünceye ve her halükarda 2 ayı geçmemek şartı ile hükümsüz tutuklu olarak Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Osman Alkaşlar yine gururlandırdı
Osman Alkaşlar yine gururlandırdı
Özersay: "Halk hesap sormamızı istiyor"
Özersay: "Halk hesap sormamızı istiyor"
Bugün seçmen kartı ve broşür dağıtımının son günü
Bugün seçmen kartı ve broşür dağıtımının son günü

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim