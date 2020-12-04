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Tutuklulara uyuşturucu vermek isterken yakalandı

 Mahkemeye duruşma için gelen tutuklulara uyuşturucu vermek isterken yakalan zanlılar F.D, D.K ve  T.T mahkeme huzuruna çıkarıldı.

04 Aralık 2020 Cuma 15:58
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Tutuklulara uyuşturucu vermek isterken yakalandı

 Mahkemeye duruşma için gelen tutuklulara uyuşturucu vermek isterken yakalan zanlılar F.D, D.K ve  T.T mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Fadıl Metin olguları aktar.

Polis, 3 Aralık’ta Narkotik tarafından alınana bilgide Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde tutukluların bulunduğu odaya uyuşturucu atılacağı bilgisinin alındığını söyledi.

Polis, zanlı F.D'nin 12 gram ağırlığında sentetic cannabionid olduğuna inanılan uyuşturucu madde, 13 tam 3 kesik uyuşturucu olduğuna inanılan hap ve bir miktar uyuşturucu içerdiğine inanılan toz maddeyi hücrenin penceresine bırakırken yakalandığını belirtti.

Polis, soruşturma kapsamında zanlı F.d'nin aynı gün Mağusa’dan zanlı D.K ve zanlı T.T ile birlikte Lefkoşa’ya geldiklerinin öğrenildiğini ve zanlıların tutuklandığını söyledi.

Polis, soruşturmanın yeni başladığını, analiz raporlarının beklendiğini ve zanlıların cep telefonlarının şifrelerini vermeyip, yardımcı olmadıklarını belirtti. Polis, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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