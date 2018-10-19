Gamze PİR BAYKUR

Mağusa’da 16 yaşındaki kıza tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklanan zanlı Ahmet Burhan Ayan hakkındaki soruşturma devam ediyor. Zanlı Ayan, almış olduğu 4 günlük tutukluluk süresinin dolmasının ardından dün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. “Cinsel tecavüz”, “Cinsel saldırı”, “Kasti hasar” ve “Şiddet tehdidi” suçlarıyla ilgili olarak mahkemeye çıkarılan zanlı Ayan’ın tutukluluk süresi 3 gün daha uzatıldı.

Soruşturma devam ediyor…

Meselenin tahkikat memuru, zanlı Ahmet Burhan Ayan’ın 12 Ekim 2018 tarihinde saat 06:00’da Glapsides bölgesinde bulunan park alanında kullanımında bulundurduğu araç içerisinde evine götürmek için aldığı 16 yaşındaki kızı öpmeye çalışıp cinsel saldırıda bulunduktan sonra kıza zorla şiddet gösterip cinsel tecavüzde bulunduğunu anımsattı. Zanlı aleyhine yürütülen soruşturmanın devam ettiğini ve bulunması gereken emarenin olduğunu belirten tahkikat memuru, zanlının 3 gün süreyle daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

3 gün daha…

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Umut İnan, zanlı Ahmet Burhan Ayan’ın tahkikat maksatları bakımından 3 gün süreyle daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.