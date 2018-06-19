Tutuklulukları uzatıldı

Havadis'ten Devrim Demir'in haberine göre, Alsancak’ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda tutuklanan, Hakan Karaaslan, Doğa Kurt, Mahmut Zaimoğlu ve Nazif Özhançer aleyhindeki soruşturma devam ediyor.

Aleyhlerinde alınan 3’er günlük tutukluluk süresi dolan zanlılar dün ek süre talebiyle yeniden Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlılar aleyhindeki soruşturmanın selameti açısından 4 gün daha ek tutukluluk süresi verdi.

Kokain ve hap ele geçirildi

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis çavuşu Mehmet Bayram, Alsancak’ta 14 Haziran tarihinde Doğa Kurt’a ait olan ve Hakan Karaaslan’ın misafir olarak kaldığı evde polis tarafından yapılan arama sonucu 1 adet hap ve Doğa Kurt’un para cüzdanında 3 gram ağırlığında kokain bulunduğunu anlattı.

Bayram, olayla bağlantılı olduğuna inanılan Doğa Kurt’un arkadaşı Mahmut Zaimoğlu’nun evinde yapılan aramada ise 1 gram ağırlığında Hintkeneviri bulunarak emare alındığını kaydetti.

Alıcılar satıcıyı ele verdi

Polis Çavuşu Bayram yürütülen ileri soruşturmada Kurt ve Karaaslan’dan yapılan sorgulama üzerine Mahmut Zaimoğlu ve Nazif Özhançer’in tespit edilerek tutuklandığını kaydetti.

Bayram, zanlıların üzerinde yapılan aramalarda ise 3’er gram ağırlığında kokain bulunduğunu kaydetti.

Bayram, Hakan Karaaslan, Doğa Kurt ve Nazif Özhançer’in gönüllü ifade verdiklerini belirtirken, 10 kişinin de ifadesine başvurduklarını kaydetti.

Soruşturmanın henüz tamamlanmadığını belirten Bayram, zanlıların dörder gün daha tutuklu kalması talebinde bulundu.