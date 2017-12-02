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Tutuklulukları uzatıldı

Lefkoşa’da bir eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda tutuklanan Musa İdris Isıaku ve Ugorji İgwemba Mba’ya aleyhindeki soruşturma devam ediyor.

02 Aralık 2017 Cumartesi 11:18
Tutuklulukları uzatıldı
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Havadis'ten Devrim Demir'in haberine göre, Lefkoşa’da ihbar üzerine bir evde gerçekleştirilen aramada tasarruflarında uyuşturucu madde ile suçüstü yakalanan zanlılar Musa İdris Isıaku ve Ugorji İgwemba Mba aleyhindeki soruşturma sürüyor.

Yapılan sorgulamada Isıaku söz konusu uyuşturucu maddeyi 22 Kasım tarihinde 500 TL karşılığında aldığını zanlı Mba ise uyuşturucu maddeyi zanlı 1 den aldığını itiraf etti.

Zanlılar dün ek tutukluluk talebiyle Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Yargıç Hazal Hacımulla, polis soruşturmasının sürdüğüne dikkati çekerek zanlıların 3’er gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Soruşturma devam ediyor

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis çavuşu Ali Gürkut, Musa İdris Isıaku,  Ugorji İgwemba Mba’nın Lefkoşa’da gerçekleşen uyuşturucu operasyonunda yakalandığını anlattı.

Gürkut zanlı Musa İdris Isıaku’nun evinde yapılan aramada evde misafir olarak bulunan zanlı Ugorji İgwemba Mba’nın üzerinde 100 miligram uyuşturucu madde bulunduğunu söyledi.

Polis çavuşu,  olayın akabinde ev içerisinde yapılan aramada Musa İdris Isıaku’nun yatak odasında bulunan komodin çekmecesinde yaklaşık 3 gram ağırlığında sentetik cannabionit türü uyuşturucu madde bulunduğunu belirtti.

Yapılan sorgulamada, Isıaku’nun  söz konusu uyuşturucu maddeyi 22 Kasım tarihinde 500 TL karşılığında aldığını zanlı Mba’nın  ise uyuşturucu maddeyi zanlı 1 den aldığını itiraf ettiğini kaydeden Gürkut, soruşturmanın devam ettiğini ifade ederek 3 gün daha tutukluluk talebinde bulundu.

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