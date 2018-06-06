Tutuksuz yargılanacak!

Lefkoşa Küçük Kaymaklı bölgesinde hafta sonu bulduğu bin 600 TL değerindeki cep telefonunu önceki gün satmak isterken tespit edilen üniversite öğrencisi Abdulkadir Acem, aleyhindeki soruşturma tamamlandı.

Yapılan sorgulamada işlediği suçu itiraf eden Acem, teminat talebiyle dün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Yargıç Rauf Kürşad, zanlının davası görüşülünceye kadar yurt ışına çıkışını yasaklayarak 2 bin TL nakdi teminat yatırmasına karar verdi.

Soruşturma tamamlandı

Meseleyi aktaran Polis, zanlının 3 Haziran tarihinde Küçük Kaymaklı’da S.A. isimli lise öğrencisi şahsın kaldırım üzerinde unuttuğu bin 600 TL değerindeki I Phone s6 marka cep telefonunu aldığını, 4 Haziran tarihinde zanlının telefonu satmaya çalışırken yakalandığını söyledi.

Zanlının ifadesinde suçunu kabul ettiğini kaydeden polis, üniversite öğrencisi olan zanlının teminata bağlanmasını talep etti.