Tutuksuz yargılanacak

Gamze PİR BAYKUR

Mağusa’da tasarrufunda 2 adet Extacy türü uyuşturucu hap ile yakalanan zanlı Şeymanur Kaptan hakkındaki soruşturma tamamlandı. Almış olduğu tutukluluk süresinin dolmasının ardından “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçlamasıyla ilgili olarak dün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı Kaptan, tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlandı.

Tasarrufunda 2 adet hap bulunmuştu…

Meselenin tahkikat memuru, zanlı Şeymanur Kaptan’ın 1 Ocak 2019 tarihinde Mağusa’da faaliyet gösteren bir otel yakınında şüpheli bir şekilde tespit edildiğini söyledi. Zanlıya tasarrufunda kanunsuz herhangi bir şeyin olup olmadığının sorulduğunu belirten tahkikat memuru, zanlının giymekte olduğu ceketin cebinden çıkardığı 2 adet Extacy türü uyuşturucu hapı yere atmasına müteakip tutuklandığını açıkladı. Tahkikat memuru, mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın tamamlandığını ifade ederek, zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

2 bin TL’ye serbest…

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Umut İnan, zanlı Şeymanur Kaptan’ın kimlik, pasaport ve seyahat belgelerine el konularak KKTC dışına çıkışının men edilmesine, 2 bin TL nakdi teminat ödemesine ve 2 KKTC vatandaşının 50’şer bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesine emir verdi.