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Girne'de kullanımındaki araç ile motosiklet sürücüsü Tacettin Karaduman'a çarparak yaralanmasına sebep olan zanlı U.K teminata bağlanmak üzere mahkeme huzuruna çıkarıldı.

03 Temmuz 2020 Cuma 13:33
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Tutuksuz yargılanacak

Girne'de kullanımındaki araç ile motosiklet sürücüsü Tacettin Karaduman'a çarparak yaralanmasına sebep olan zanlı U.K teminata bağlanmak üzere mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Sedat Bayramoğlu olayla ilgili bulguları aktardı.

Bayramoğlu, 30 Haziran 2020 tarihinde saat 13.45 raddelerinde Girne Uğur Mumcu Bulvarı çift şerit yolda sağ şerit içerisinde Girne istikametine doğru seyreden Çatalköy’de sakin zanlı U.K yönetimindeki PB 014 plakalı Mazda Marka salon araç ile gerisini kontrol etmeden seyrüseferi güç dikkatsizce sol şeride geçiş yapması sonucu o esnada sol şerit içerisinde aynı istikamete doğru seyreden Girne’de sakin Tacettin Karaduman yönetimindeki PT 073 plakalı Honda activa marka motosiklet sürücüsünün sağ yan kısmına aracının sol ön kısmı ile çarptığını mahkemeye aktardı.

Polis kaza sonucu yaralanan PT 073 plakalı motosiklet sürücüsü Tacettin Karaduman kaldırılmış olduğu Girne Akçiçek devlet hastanesinde yapılan ilk yardım tedavisine müteakip Lefkoşa Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde müşahedeye alındığını ve hayati tehlikesinin devam ettiğini belirtti.

Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın kısmen tamamlandığını ancak zanlının etki etme olasılığı bulunmadığını belirterek uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti Yargıç Jale Ergüden zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücutta bulunması, 3 bin TL nakit teminata yatırması ve KKTC vatandaşı muteber bir kefilin 50 Bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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KazaTrafik KazasıMahkeme
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