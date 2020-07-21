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Tutuksuz yargılanacak

Lefkoşa’da tasarrufunda uyuşturucu madde bulunması üzerine tutuklanan zanlı H.T teminat amaçlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

21 Temmuz 2020 Salı 15:01
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Tutuksuz yargılanacak

Lefkoşa’da tasarrufunda uyuşturucu madde bulunması üzerine tutuklanan zanlı H.T  teminat amaçlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Cemal Ramiz, olguları aktardı.

Polis, zanlı H.T'nin  15 Temmuz 2020 tarihinde Lefkoşa’da Müftü Hilmi sokakta şüpheli görüldüğünü ve Narkotik ekibini fark ederek elindeki şüpheli maddeyi yere atıp, koşarak kaçmaya başladığını ve makul güç kullanılarak, tutuklandığını mahkemeye aktardı.

Polis, attığı maddenin emare alındığını ve 4 gram ağırlığında hintkeneviri türü olduğuna inanılan uyuşturucu madde olduğunun belirlendiğini söyledi.

Polis, zanlının suçunu kabul ettiğini belirterek, mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunması, 1 kefilin 120 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması ve 5 bin TL nakdi teminat yatırması koşulları ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Uyuşturucu
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