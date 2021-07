Tutuksuz yargılanacaklar

(Kamalı Haber)

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Okan Özkoçak, olayla ilgili bilgileri aktardı. Polis, zanlı Dr. Firdevs Uğuz Tip’in Miracle Tüp Bebek Merkezi’nin direktörü ve Uzman doktoru olduğunu, zanlı Dr. Mehmet Emin Kaptan’ın Lefkoşa Tüp Bebek Merkezi’nin direktörü olduğunu, zanlılar B.Ş. ve B. Ö.’ün ise yumurtalarını para karşılığı satan şahıslar olduğunu belirtti. Polis, B.Ş’in 8 Temmuz’da verdiği ifade üzerine başlayan soruşturma neticesinde, zanlılar B. Ş. ve B. Ö’nün her iki hastanede de yumurtalarını para karşılığı 2020 yılı Kasım ve Aralık ayı içerisinde sattıklarının tespit edildiğini açıkladı. Polis, 9 Temmuz’da Sağlık Bakanlığı’na bağlı Koordinasyon Merkezi’yle görüştüklerini ve her iki tüp bebek merkezinin de koordinasyon merkezine konuyla ilgili bilgi vermediğinin tespit edildiğini belirtti. Polis, 13 Temmuz’da B.Ş’in Lefkoşa Tüp Bebek Merkezi’nde 3 farklı isimde kaydının olduğunun tespit edildiğini söyledi. Özkoçak, yürütülen soruşturmanın ardından, her iki hastaneye de operasyon gerçekleştirilerek bilgisayar ve dosyalara el konulduğunu, her iki hastanenin de direktörlerinin tutuklandığını açıkladı.

Polis memuru Okan Ökoçak, yasada belirtildiği üzere, maddi menfaat elde etmek için üreme hücresi satılamayacağını, ayrıca yasal şekilde üreme hücresi bağışı yapacak donörlerin 20 yaşından küçük, 35 yaşından büyük olamayacaklarını da vurguladı. Özkoçak’ın, zanlılar B.Ş ve B. Ö nün tutuklanmasının ardından itiraf niteliğinde gönüllü ifade verdiklerini belirtti. Polis, zanlıların Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde doktor kontrolünden geçirildiklerini söyledi. Polis memuru Özkoçak, dönerlerin yumurtalık değil, yumurta bağışında bulunduklarını, zanlılar B.Ş ve B.O yumurtalarını satmasına aracılık eden kişinin şuan huzurda bulunan zanlı Mehtap Gözütok’un olduğunun tespit edilmesi üzerine ikametgâhında tespit edilerek mahkeme emri ile tutuklandığını söyledi. Polis zanlı Gözütok’un ilk etapta gönüllü ifade vermediğini ancak zanlıların ifadelerinin kendisine gösterilmesi üzerine bir gönüllü ifade verdiğini belirtti. Polis mesele ile ilgili olarak yapılan sorguda Lefkoşa Tüp Bebek Merkezinde zanlı B.Ş operasyonla yumurtalarını alan doktorun Zanlı Vedat Uğurel olduğunun tespit edilmesi üzerine mahkeme emri ile ikametgâhına gidildiğini ve zanlının evinde tespit edilerek tutuklandığını belirtti. Polis, zanlı B.Ş’in ifadesi doğrultusunda Anestezi Uzmanı Ahmet Taç, hemşireler Melda Kuşcu tutuklandığını belirtti. Polis, soruşturmanın çok yönlü yürütüldüğünü ancak gelinen noktada zanlıların etki etme olasılığı kalmadığını belirterek mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya, zanlıların tümünün yurtdışına çıkışlarının yasaklanması ve haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücutta bulunmasına emir verdi. Yargıç Ozankaya zanlılar Mehmet Emin Kaptan, Vedat Uğurel ve Ahmet Taç’ın 30 bin TL, Mehtap Gözütok’un 7500 TL, zanlılar Firdevs Uğuz Tip ve Melda Kuşçu’nun 15 bin TL, Zanlılar B.Ö ve B.Ş 10 bin TL nakit teminat yatırmasına emir verdi. Yargıç Mine Ozankaya, zanlı Mehtap Gözütok için 1 kefilin 50 bin TL değerinde kefalet senedi imzalamasına emir verirken diğer tüm zanlılar için birer kefilin 100 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.