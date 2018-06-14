Yeni Bakış'tan Gamze Pir Baykur'un haberine göre, Mağusa’da toplam 8 gr 4 mg Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu madde ve 1 adet Extacy türü uyuşturucu hap ile yakalanan 3 zanlı almış oldukları tutukluluk sürelerinin dolmasının ardından dün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldılar.

“Kanunsuz uyuşturucu madde alma” ve “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçlamasıyla ilgili olarak dün yeniden mahkemeye çıkarılan zanlı Gökhan Doğan, Fehim Özuğurlu ve Özge Özlütıraş tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlandı. Zanlılarla birlikte tutuklanan zanlı Alev Çıngı ise mesele ile bağlantısı olmadığının tespit edilmesi üzerine serbest bırakıldı.

Soruşturma tamamlandı

Meselenin tahkikat memuru Cüneyt Arkın, 4 Haziran tarihinde alınan bir bilgide zanlı Gökhan Doğan’ın tasarrufunda kanunsuz uyuşturucu madde olduğunun öğrenildiğini söyledi. Alınan bilgi üzerine zanlı Doğan’ın kaldığı eve gidildiğini belirten Arkın, konu evde zanlı Gökhan Doğan, Fehim Özuğurlu ve Özge Özlütıraş’ın tespit edilerek alıkonulduğunu söyledi. Arkın, zanlı Özuğurlu’nun üzerinde yapılan aramada giydiği pantolonun cebinde kağıda sarılı 525 mg Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu madde bulunduğunu, zanlı Doğan’ın yatak odasında yapılan aramada kağıt parçalarına sarılı toplam 7 gr 477 mg Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu madde bulunduğunu açıkladı.

Arkın, ayrıca zanlı Özlütıraş’ın yatak odasında yapılan aramada ise zanlı Özlütıraş’a ait cüzdan içerisine 1 adet Extacy türü uyuşturucu madde içeren hap bulunduğunu açıkladı.

Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın tamamlandığını belirten Arkın, zanlıların uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Tutuksuz yargılanacaklar

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Gökhan Asafoğulları, zanlı Gökhan Doğan, Fehim Özuğurlu ve Özge Özlütıraş’ın kimlik, pasaport ve seyahat belgelerine el konularak KKTC dışına çıkışlarının men edilmesine, 2’şer bin TL nakdi teminat ödemelerine, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna giderek ispatı vücutta bulunmalarına ve zanlılar lehine 2’şer KKTC vatandaşının 50’şer bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesine emir verdi.