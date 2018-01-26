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Tütün Endüstrisi'nde imzalar atıldı

Gıda-Sen ile Kıbrıs Türk Tütün Endüstrisi Ltd Şti arasında yeni dönem toplu iş sözleşmesi imzalandı..

26 Ocak 2018 Cuma 14:32
Tütün Endüstrisi'nde imzalar atıldı
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Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (TÜRK-SEN)’e bağlı Kıbrıs Türk Gıda, Tütün ve Müskirat İşçileri Sendikası (GIDA-SEN) ile Kıbrıs Türk Tütün Endüstrisi Limited Şirketi arasında yeni dönem Toplu İş Sözleşmesi imzalandı. 

Türk-Sen’den yapılan açıklamada, GIDA-SEN adına Metin Akoğlu ile Arslan Bıçaklı,  Kıbrıs Türk Tütün Endüstrisi Ltd. Şti. adına  Genel Müdür Selahaddin Bayırkan ile yapılan Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde karşılıklı varılan mutabakat neticesinde, günün koşullarına uygun olarak ücret ve sosyal menfaatlerin  yeniden  düzenlendiği belirtildi. 

Federasyon Başkanı Arslan Bıçaklı, Kıbrıs Türk Tütün Endüstrisi Ltd. Şirketi’nin, ülkedeki üretim potansiyeli açısından önemli bir kurum olduğunu, kurumsal vergilerde son dönemlerde devlete çok büyük katkılarda bulunduğunu, çalışanlarına gerekli özeni gösterdiği ve ülke için örnek bir kurum olmaya devam ettiğini belirterek, Toplu İş Sözleşmesinin çalışanlara ve ülkeye hayırlı olmasını diledi. 

Açıklamaya göre, Genel Müdür Selahaddin Bayırkan ise, KKTC için şirketin çok önemli ve istikrarlı bir kurum haline geldiğini, son dönemlerde yaşanan global krizlere rağmen kalitesinden ve devlete olan katkılarından ödün vermeden çalışmalarına devam ettiğini kaydetti.

Kurumlar vergisi ve devlete kattığı katma değer olarak şirketin önemli bir nokta olduğunu, büyümeye devam edeceğini, bu vesile ile çalışanların daha huzurlu bir ortamda iş üretmesini sağlayarak ülkeye yeni katma değerler katacaklarına inandığını dile getiren Bayırkan’ın, Toplu İş Sözleşmesinin çalışanlara ve şirkete hayırlı olmasını dilediği belirtildi. 

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