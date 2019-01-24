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Tutuş tutuksuz yargılanacak

Zanlı Barış Tutuş dün mahkeme huzuruna çıkarıldı

24 Ocak 2019 Perşembe 14:40
Tutuş tutuksuz yargılanacak

(Kamalı Haber) - Lefkoşa’da meydana gelen kavga meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Barış Tutuş dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede meseleyle ilgili olarak şahadet veren polis memuru Zübeyde Sennaroğlu, 18.01.2019 tarihinde saat 14.00 raddelerinde Ortaköy’de umumi bir yer olan Şht. Astsubay İdris Doğan Sokak üzerinde bulunan Premium Park Kız Öğrenci Yurdu önünde Lefkoşa'da sakin zanlı Muhammed Doğu’nun aleyhinde dedikodu yaptığı gerekçesi ile diğer taraf olan Barış Tutuş ile birbirlerinin vücutlarına gelişigüzel vurarak bir kavgada yer alıp makul mazeretleri olmaksızın yüksek sesle bağırarak rahatsızlık yaparak, ellerini gelişigüzel sallamak sureti ile uygunsuz tavır ve harekette bulunduklarını mahkemeye aktardı. Sennaroğlu, kavga esnasında zanlı Barış Tutuş’un tasarrufunda bulundurduğu ve ebatları henüz tespit edilemeyen bıçağı Muhammed Doğu’ya sallayıp, olay yerinden kaçtığını söyledi. Sennaroğlu, zanlı Barış Tutuş’un dün saat 09.45 raddelerinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne gelerek teslim olduğunu belirtti. Bıçağın bulunamadığını ve tahkikatın tamamlandığını söyleyen üniversite öğrencisi olan zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, zanlı Barış Tutuş’un yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunması, üç bin TL nakdi teminat yatırması ve KKTC vatandaşı bir kefilin 50 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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Barış TutuşMahkemeYargılanmaHaberGündemKıbrıs
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