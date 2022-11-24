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Tuver, Köprü ve İncirli halkıyla bir araya geldi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Beyarmudu Belediyesi Başkan adayı Veteriner Hekim Sadık Tuver, Köprü ve İncirli halkıyla bir araya geldi.

24 Kasım 2022 Perşembe 15:25
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Tuver, Köprü ve İncirli halkıyla bir araya geldi



CTP Mağusa Milletvekilleri Erkut Şahali, Teberrüken Uluçay ve eski başbakan ve CTP eski Genel Başkanı Ferdi Sabit Soyer’in de bulunduğu bir heyetle Köprü ve İncirli bölgelerinde toplantı yaptı. 

“KOOPERATİFLEŞME KONUSUNDA CİDDİ ÇALIŞMALAR YAPACAĞIZ” 

Bölge halkının yoğun ilgi gösterdiği toplantıda, Sadık Tuver, çeşitli konulara değindi. Tarım ve hayvancılığın bölge için önemli bir geçim kaynağı olduğunu dile getiren Tuver, bu alanlarda üretim yapan her üreticinin ayakta durabilmesinin ancak ve ancak kooperatifleşmeyle olabileceğini ve bu konuda ciddi çalışmalar yapacağını vurguladı. Bunun yanı sıra, çocukların ve gençlerin geleceğimiz olduğunu belirten Tuver, onların daha yaşanabilir bir bölgeyi hak ettiğini, dolayısıyla her türlü iş alanı, sportif, kültürel, sosyal ve sanatsal faaliyetler için imkan yaratmanın önceliği olduğunu da belirtti. Son olarak toplantıya katılan bölge sakinlerinin görüş, önerilerini dinleyip sorularını cevaplayan Tuver, bölgeyi geliştirmek için canla başla çalışmalarına devam ettiğini ve yapılacak olan her girişimin, hem bölgeye hem de yediden yetmişe herkesin kalbine dokunacağını vurgulayarak sözlerini tamamladı.

Son Güncelleme: 24.11.2022 16:30
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