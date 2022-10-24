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Tuzla Camii ile St. George Kilisesi’nde koruma çalışması yapılacak

Güney Kıbrıs’ın Larnaka kentinde bulunan Tuzla Camii ile Gazimağusa’da bulunan Latinlerin St. George Kilisesi’nde yapısal güçlendirme ve koruma çalışması yapılacak.

24 Ekim 2022 Pazartesi 19:22
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Tuzla Camii ile St. George Kilisesi’nde koruma çalışması yapılacak



Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Ofisi (UNDP) ile Çatışma Alanlarında Mirasın Korunması için Uluslararası İttifak Vakfı (ALIPH) arasında bu amaçla anlaşma imzalandı.

Vakıf, cami ve kilise için yapılacak çalışmalara 840 bin dolar kaynak sağlayacak.

Kültürel Miras Teknik Komitesi Eş Başkanı  Ali Tuncay’ın TAK muhabirine verdiği bilgiye göre, vakıf, Kültürel Miras Teknik Komitesi’nin bazı projelerini finanse etmeyi kararlaştırdı ve bu çerçevede Larnaka’da bulunan Tuzla Camii ile Gazimağusa’daki St. George Kilisesi’ndeki koruma çalışmalarının finansını karşılamaya onay verdi.

Tuncay, Güney Kıbrıs’ın Larnaka kentinde bulunan Tuzla Camii’nin önemli eserlerinden biri olduğunu, bunun yanı sıra Mağusa’da bulunan kilisenin de en eski gotik mimarinin en önemli örneklerinden biri olarak nitelendirildiğine işaret etti ve her iki anıtta da yapısal güçlendirme ve koruma çalışması yapılacağını söyledi. Tuncay, projeyi, Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rumlardan oluşan seçkin bir uzman ekibin takip edeceğini ifade etti.

Tuncay, ALIPH Vakfıyla yapılan anlaşmanın, Kültürel Miras Teknik Komitesi’nin finansman kaynaklarının çeşitlendirilmesi açısından önemli olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

“Komite olarak bu iş birliğinin geliştirilmesine önem veriyoruz. Ayrıca, bu anlaşmanın, kültürel mirası koruma çalışmalarını finanse eden diğer uluslararası kuruluşlara da örnek teşkil etmesini temenni ediyoruz. Bu projenin her iki taraf arasındaki iş birliği, anlayış, güven ve diyaloğun tesisine de katkıda bulunmasını arzu ediyoruz.”

Anahtar Kelimeler:
Tuzla Camii Ile St. George KilisesiGazimağusaKorumaGüçlendirme
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