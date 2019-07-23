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Tuzla Şehitleri anılıyor

23 Temmuz 2019 Salı 09:38
Tuzla Şehitleri anılıyor

Tören Tuzla Şehitliği’nde yer alıyor..

Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan, Tuzla şehitleri için yayımladığı mesajda, “Şehitlerimizin emaneti olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni sonsuza dek yaşatmak onurumuzdur” dedi.

Benan, Kıbrıslı Türklerin istiklalini şehitlere borçlu olduğunu vurgulayarak, mesajında “Yurdumuzda insanca yaşayabilmemiz ve bu topraklarda tutuna bilmemiz için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle gazilerimizi saygıyla anıyorum. Ruhunuz şad olsun” ifadelerine de yer verdi.

(BRT)

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TuzlaŞEHİTHaberKıbrısAnılıyor
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