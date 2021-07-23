Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Kapıyı açmadı diye arabanın camlarını kırdı
Kapıyı açmadı diye arabanın camlarını...
3 gün daha tutuklu ; Ev arkadaşını bıçakladı
Ev arkadaşını bıçakladı
Sahte dolarla kumar oynadılar
Sahte dolarla kumar oynadılar
Paketçi paraları cebe attı
Paketçi paraları cebe attı
Sarhoş kafayla kapıya dayandı
Sarhoş kafayla kapıya dayandı

Tuzla Şehitleri Törenle Anıldı

banner102

Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesi sırasında şehit düşen 21 Tuzla’lı bugün Tuzla Şehitliği’nde düzenlenen törenle anıldı.

23 Temmuz 2021 Cuma 12:52
10 Okunma
Tuzla Şehitleri Törenle Anıldı

Protokol sırasına göre anıta çelenklerin konulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.
Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter törende yaptığı konuşmada, aziz şehitler ve kahraman gaziler sayesinde bugünkü huzur ve güvenin sağlandığını vurguladı.
Tören şehitler için dua okunmasının ardından sona erdi.

Anahtar Kelimeler:
Tuzla şehitleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yağmur bekleniyor
Yağmur bekleniyor
Kurban Bayramı Bugün Sona Eriyor
Kurban Bayramı Bugün Sona Eriyor
İsim tartışması... Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
İsim tartışması... Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim