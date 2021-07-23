Tuzla Şehitleri Törenle Anıldı

Protokol sırasına göre anıta çelenklerin konulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter törende yaptığı konuşmada, aziz şehitler ve kahraman gaziler sayesinde bugünkü huzur ve güvenin sağlandığını vurguladı.

Tören şehitler için dua okunmasının ardından sona erdi.